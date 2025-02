So regeln die Kardashians ihre Kosten für Familienurlaube

Kim Kardashian (44) hat in einem Podcast überraschende Einblicke in das Budgetmanagement ihrer berühmten Familie gegeben. Im Gespräch mit Erin und Sara Foster (43) im "World’s First Podcast" verriet sie, wie Kosten während gemeinsamer Familienurlaube geregelt werden. Auf eine detaillierte Aufteilung scheint dabei niemand Wert zu legen: "Es klingt verrückt, aber wir waren noch nie auf einem klassischen Urlaub alle zusammen", erklärte Kim und fügte hinzu, dass kleinere Trips stattdessen spontan organisiert würden – häufig zu Ehren eines Geburtstags. Wer die Reise bucht, übernehme dann meist auch die gesamten Kosten, wie Kim durchblicken ließ.

Ein Beispiel hierfür ist ein Trip zu den Turks- und Caicosinseln, den Schwester Khloé Kardashian (40) für ihre Tochter True (6) organisiert hatte. "Khloé hat alles im Vorfeld bezahlt, und wer sich anschließen wollte, hat einfach zugesagt", erzählte Kim. Auch bei größeren Geburtstagsfeiern oder anderen festlichen Anlässen scheint das Prinzip ähnlich zu sein. So erwähnte Kim, dass sie bei der Planung einer Reise anlässlich Khloés Geburtstag bereit wäre, Unterkunft und zusätzliche Ausgaben komplett zu übernehmen. "Wir geben oft von vornherein an, wer sich um was kümmert. Das macht alles leichter", betonte der Reality-Star und schloss augenzwinkernd: "Das ist unser System!"

Hinter der Glamour-Fassade der Kardashian-Schwestern zeichnet sich damit ein erstaunlich informeller Umgang mit Finanzen ab. Die Familie, die durch die Reality-Serie Keeping Up with the Kardashians weltberühmt wurde, prägt seit Jahren die Unterhaltungs- und Modewelt und teilt regelmäßig private Einblicke in ihr Leben. Besonders Kim ist bekannt für ihren Geschäftssinn und ihre Bereitschaft, neue Wege zu gehen. Trotz ihrer Extravaganzen scheint den Schwestern dabei vor allem eines wichtig zu sein: der familiäre Zusammenhalt. Diese besondere Familienphilosophie wird auch in der Organisation ihrer luxuriösen Urlaube spürbar.

Instagram / kimkardashian Kim, Khloé und Kourtney Kardashian

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Penelope Disick, North West und Kim Kardashian im August 2024

