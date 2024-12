Kim Kardashian droppt "Santa Baby"-Cover mit Macaulay Culkin

Kim Kardashian (44) verteilt festliche Vibes auf ihre ganz eigene Art: Ihr mit Spannung erwartetes Cover des Weihnachtsklassikers "Santa Baby" ist endlich da! Der Song, produziert von Schwager Travis Barker (49), wurde während einer Folge von The Kardashians aufgenommen und ist nun über DTA Records und Kims eigenes Label Kimsaprincess, Inc. erschienen. Das dazugehörige Video auf Instagram zeigt die TV-Bekanntheit als blonde Verführerin, die auf allen Vieren durch ein heruntergekommenes Haus kriecht. In den verschiedenen Szenen, eine skurriler als die andere, wagen sich leicht bekleidete Damen unter anderem an eine ausgelassene Runde Twister – bevor die Kamera am Ende schwenkt und niemand Geringeren als Macaulay Culkin (44) als Santa hinter der Linse enthüllt.

Nach der Veröffentlichung des Videos explodierten die sozialen Medien förmlich, und die Meinungen könnten nicht unterschiedlicher sein. "Ähm, das ist total verrückt", kommentierte Moderator AJ Gibson auf Instagram, während ein anderer Nutzer schrieb: "Kim, was machst du da? Ich bin verwirrt." Einige Fans verglichen die düstere Ästhetik mit der Serie American Horror Story, in der sowohl Kim als auch Macaulay mitgewirkt haben. "American Horror Story Santa Edition?", fragte ein User, während ein anderer vermutete: "Das hier ist bestimmt ein Teaser für AHS." Doch es gibt auch positive Stimmen. "Das ist das Fabelhafteste, was ich je gesehen habe", ist sich ein Follower sicher.

Abgesehen von der "Santa Baby"-Neuinterpretation setzt Kim zu Weihnachten sonst auf altbewährte Familientraditionen. Die legendäre Weihnachtsfeier des Kardashia-Jenner-Clans, die Kris Jenner (69) vor fast 40 Jahren ins Leben rief, wird dieses Jahr aufgrund von Renovierungsarbeiten etwas kleiner ausfallen. "Wir machen eine wirklich intime Familienfeier, und ich freue mich total darauf", verriet Kim gegenüber Vogue. Eines ist jedoch sicher: Für ihre vier Kinder soll der Abend unvergesslich werden. "Sie fangen gerade erst an. Unsere Kinder lieben diese Feiern, und jetzt wollen auch alle ihre Freunde dabei sein. Es ist eine so lustige Tradition", schwärmte die Skims-Gründerin.

Getty Images Kim Kardashian, Realitystar

Instagram / khloekardashian Khloé, Kourtney, Kim Kardashian, Kris, Kendall und Kylie Jenner an Weihnachten 2023

