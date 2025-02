Travis Kelce hätte gerne gegen Jason im Super Bowl gespielt

Travis Kelce (35), bekannt als Star-Tight-End der Kansas City Chiefs, hat in einer Pressekonferenz in New Orleans offenbart, dass er sich seinen Bruder Jason Kelce (37) auch dieses Jahr an seiner Seite im Super Bowl gewünscht hätte – oder besser gesagt ihm auf dem Spielfeld gegenüberzustehen. Jason, der ehemalige Profi der Philadelphia Eagles, hatte weniger als ein Jahr zuvor seinen Rücktritt aus der NFL bekannt gegeben. Nun wird Travis' Team – die Kansas City Chiefs – diesen Sonntag erneut gegen die Eagles spielen. "Natürlich wünschte ich, er hätte noch ein Jahr gespielt", sagte Travis in dem Gespräch mit People. Trotzdem betonte Travis, dass er froh sei, seinen Bruder in einem neuen Kapitel seines Lebens zu sehen.

Jason, der Vater von drei Töchtern ist und bald ein viertes Kind mit seiner Frau Kylie Kelce (32) erwartet, hat sich nach seinem Rücktritt voll und ganz auf seine Familie konzentriert. Travis betonte, dass er diese Entscheidung unterstütze: "Er kann jetzt viel mehr Zeit mit seinen Mädchen verbringen, und ich freue mich, ihm dabei zu helfen, wo auch immer ich kann." Obwohl Jason nicht mehr aktiv im Team der Eagles spielt, fiebert er dem großen Match mit gemischten Gefühlen entgegen. Wie er kürzlich im Podcast "New Heights" erzählte, werde er beim Super Bowl beide Seiten unterstützen: "Egal wer gewinnt, ich werde sowohl glücklich für die eine als auch traurig für die andere Seite sein."

Die Brüder Kelce, die sich seit Jahren gegenseitig unterstützen, schrieben im Super Bowl 2023 Geschichte, und zwar als erstes Brüderpaar, das je in einem Finale der NFL gegeneinander antrat. Dieses Jahr steht für Travis nicht nur das Titelspiel an, sondern möglicherweise noch ein weiterer Meilenstein: Sollten die Chiefs am Sonntag gewinnen, wären sie das erste NFL-Team, das den Super Bowl drei Jahre in Folge für sich entscheiden konnte – ein sogenannter "Three-peat". Wegen der Vorbereitungen auf das Finale konnte Travis auch nicht zu den Grammys kommen, bei denen seine Freundin Taylor Swift (35) mehrfach für eine Trophäe nominiert war, aber dieses Jahr leider ohne Sieg blieb. Trotz des sportlichen Ehrgeizes von Travis bleibt die enge Bindung zwischen ihm und Jason ein zentraler Punkt. "Am Ende des Tages repräsentieren wir immer noch dieselbe Familie", so Travis.

Getty Images Travis Kelce mit seinem Bruder Jason nach ihrem Spiel, November 2023

Getty Images Jason und Travis Kelce im Juli 2024

