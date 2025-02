Dieser Promi muss das Dschungelcamp an Tag 13 verlassen

Die Reihen im Dschungelcamp lichten sich allmählich: Am 13. Tag im australischen Urwald sind noch acht Promis im Rennen um die begehrte Dschungelkrone. Heute steht allerdings der nächste Exit an – wen trifft es diesmal? Maurice Dziwak (26) und Jörg Dahlmann (66) müssen am Ende zittern. Am Ende trifft es den Sänger, wie das Moderatoren-Duo, Sonja Zietlow (56) und Jan Köppen (41), verkündet. "Ich danke euch allen für die schöne Zeit, die ich hier erleben durfte", erklärt Jörg und verabschiedet sich zeitgleich von den verbleibenden Campbewohnern.

Maurice und Jörg bauten während ihrer Teilnahme eine enge Bindung zueinander auf. Laut Sonja könnte der 26-Jährige nun seinen wichtigsten Ansprechpartner verloren haben. "Ich finde, der Jörg hat sich super geschlagen, weil er wirklich wollte. Er hat alles gemacht, er hat wirklich super gekämpft", findet die Moderatorin. Jan schließt sich an und betont, dass sich Jörg im australischen Busch immer "sehr diplomatisch" gezeigt habe.

Vor seinem Rausschmiss musste der 66-Jährige noch zusammen mit Anna-Carina Woitschack (32) in die Dschungelprüfung: Im Solarium "Murwillumbah Sun" sollten sich die beiden in jeweils eine dunkle Truhe legen. Bevor es überhaupt losging, überkam die Sängerin die Angst. Sie rief den berüchtigten Satz: "Ich bin ein Star, holt mich hier raus". Somit brachten sie null Sterne zurück ins Camp. Trotz der Flaute fand Jörg aufmunternde Worte für seine Mitstreiterin: "Sei nicht traurig, mach dir keine Vorwürfe. Vielen anderen wäre es auch so gegangen."

RTL Jörg Dahlmann im Dschungelcamp

RTL Anna-Carina Woitschack und Jörg Dahlmann im Dschungelcamp 2025

