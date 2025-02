Für Sam waren Tiere und Edith das Schlimmste im Dschungel

Für Sam Dylan (33) ist die Zeit im Dschungelcamp vorbei. Während seines zwölftägigen Aufenthalts im australischen Busch durfte der Realitystar einiges an Erfahrung sammeln – dabei sowohl schöne Momente erleben als auch schlimme Dinge ertragen. "Die schlimmste Erfahrung waren auf jeden Fall diese Tiere [und] diese Dschungelprüfungen", verrät er im Interview mit Promiflash. "Und ganz klar von vornherein die Spinnen, die auch immer in der ekelhaften Toilette auf uns gewartet haben." Der Gewinner aus Das Sommerhaus der Stars sei stets mit der Angst auf die Toilette gegangen, dass ihm irgendwas in den Po krieche. "Das war wirklich das Schlimmste", betont er noch einmal.

Doch die Krabbeltierchen und Gliederfüßer waren nicht die einzige unangenehme Erfahrung, der sich Sam im Dschungelcamp stellen musste. "Und dann kommt Edith", ergänzt er amüsiert im Promiflash-Interview. Die DJane entpuppte sich im Dschungel als Herausforderung für einige ihrer Mitstreiter. Edith Stehfest entfachte mit ihrem Auftreten immer wieder Streits – in den meisten Fällen, wenn es um die Zubereitung des Essens ging.

Obwohl Sam nun von all dem Grauen befreit ist, ist er auch ein wenig enttäuscht, dass seine Teilnahme schon enden musste. "Es freut mich einfach, so viel Positives zu bekommen, dass die Leute wirklich Spaß daran hatten, dass ich dabei war. Und dann enttäuscht es mich irgendwie doch, dass ich schon raus bin", erklärt er Promiflash weiter. Nichtsdestotrotz gehe es ihm "richtig gut" – vor allem, weil er nun die Zeit mit all dem Luxus im Versace-Hotel genießen könne.

RTL Edith Stehfest und Lilly Becker

RTL / Boris Breuer Sam Dylan, Kandidat der 18. Dschungelcamp-Staffel

