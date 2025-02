"Haut hängt": So viel hat Sam im Dschungelcamp abgenommen

Sam Dylan (33) flog an Tag zwölf hochkant aus dem Dschungelcamp heraus. Tagelang bekam der Realitystar hauptsächlich Reis und Bohnen vor die Nase gesetzt. Nur ab und an wurde zusätzlich erspieltes Essen wie Fleisch, Gemüse und Obst serviert. Wirklich Hochkalorisches gab es für die Teilnehmer bisher allerdings nicht – bis auf eine kleine Tüte Chips an Tag zwölf. Bei einer Pressekonferenz, bei der auch Promiflash anwesend war, verriet Sam, wie viel Gewicht er in den vergangenen Tagen verloren hat: "Ich habe sechs Kilo abgenommen. Ich finde auch, meine ganze Haut hängt hier schon rum. Ich habe auch hier diese Nasalfalten. Ich muss viel essen, damit das wieder hochgeht. [...] Ich habe aber auch schon davor drei Kilogramm abgenommen, weil ich ganz viel Stress in meinem Store hatte."

Um die verlorenen Kilos wieder zuzunehmen, hat Sam nach seinem Dschungel-Aus bereits ordentlich zugelangt. "Das, was ich als erstes gemacht habe, war auch schon zu essen. Also ich habe hier erst mal Pizza, Hamburger, Cola und Milchshakes [zu mir genommen]", berichtete der The 50-Kandidat in Anwesenheit von Promiflash. Nach dem Interview ging es für Sam und seinen Partner Rafi Rachek (35) zu einem netten Dinner, um die neu gewonnene Freizeit in vollen Zügen zu genießen.

Über seinen Rauswurf ist Sam alles andere als enttäuscht. "Mir geht es richtig gut. Ich wollte immer schon mal im Versace sein und freue mich auf den ganzen Luxus hier", plauderte er gegenüber Promiflash aus. Hinter dem Realitystar liegt auch eine recht anstrengende Zeit. Denn Sam musste in den ersten Tagen täglich in die Dschungelprüfungen. Mehrmals hintereinander rief er den insgeheim verbotenen Satz "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!"

RTL Sam Dylan im Dschungelcamp 2025

RTL Sam Dylan, Dschungelcamper 2025

