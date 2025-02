Laura Rypa äußert sich kryptisch zur Unterlassungserklärung

Wegen des Streits mit Laura Maria Rypa (29) leitete Sarah Engels (32) diese Woche rechtliche Schritte ein. Während sich Pietro Lombardi (32) am Dienstag im Netz über den Brief des Anwalts seiner Ex-Partnerin beschwerte, hielt sich seine Verlobte vorerst bedeckt. Nun scheint sie allerdings in ihrer Instagram-Story Stellung zu beziehen. "Heute haben mich viele Nachrichten erreicht, in denen private Inhalte und Unwahrheiten über meinen Partner verbreitet werden. Gleichzeitig soll mir der Mund verboten werden", schreibt Laura und fügt hinzu: "Statt Unruhe zu stiften und falsche Informationen zu verbreiten, wäre es an der Zeit, die Situation ruhen zu lassen."

Losgetreten wurde der Streit durch ein Werbevideo, in dem Sarah eine Anspielung auf ihre Beziehung mit dem DSDS-Gewinner machte. "Irgendwann reicht es einfach, weil dieser Mensch immer wieder damit durchkommt. Immer wieder diese unterbewussten Sticheleien. Bei der Schwangerschaft, bei der Babyparty. Jetzt schon wieder bei dem Video, dass man so einen Satz mit reinbringen muss – wozu? Für Klicks? Lass es doch einfach sein", tobte Laura daraufhin im Netz.

Auf den Schlagabtausch schien die Mutter von Alessio (9) keine Lust zu haben und entschied sich daher für die Unterlassungserklärung. Als Pietro davon erfuhr, erklärte er auf Social Media: "Was da drin stand, ich war wirklich schockiert. Dafür muss man sich schämen. Punkt. [...] Das ist einfach lächerlich." Laut dem Sänger dürfe Laura nun nicht mehr öffentlich über Alessio sprechen, da sonst rechtliche Konsequenzen drohen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sarah Engels, Sängerin

Anzeige Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa im Dezember 2024

Anzeige Anzeige