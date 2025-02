So ist Franz Stärk und Sylvias aktueller Beziehungsstatus

Als erster deutscher Golden Bachelor suchte Franz Stärk (73) über mehrere Wochen nach der großen Liebe – und fand sie in der Kandidatin Sylvia, an die er im großen Finale die letzte Rose verteilte. Wie vor wenigen Tagen bekannt wurde, haben die Gefühle zwischen den beiden für eine Beziehung jedoch nicht ausgereicht. Das bedeutet aber nicht, dass der pensionierte Lehrer und die Spreewälderin keinen Kontakt mehr haben. Eher im Gegenteil: Wie sie während der RTL-Wiedersehensshow auf YouTube preisgeben, stehen sie immer noch im engen Austausch. Sie wollen ihrer Beziehung lediglich kein Label geben. "Man kann sagen, dass wir freundschaftlich sehr eng verbunden sind. Ich weiß nur nicht, ob wir ein Paar sind. Nach so einer kurzen Zeit kann man das einfach noch nicht feststellen", macht der Golden Bachelor deutlich.

Es klingt also so, als bräuchten die selbstständige Service- und Bürodienstleisterin und der Pensionär schlicht etwas mehr Zeit, um ihren Beziehungsstatus zu erforschen. Doch das gestalte sich besonders im höheren Alter keineswegs so leicht, wie Franz betont. "Wenn man Liebe im Alter thematisiert, dann ist das so, dass wir beide unterschiedliche Lebenserfahrungen im Gepäck haben. Das muss man erst mal für sich herausfinden", beschreibt der ehemalige Schuldirektor die Herausforderungen. Und auch Sylvia stimmt dem Rosenkavalier voll und ganz zu: "Besser hätte ich es nicht sagen können."

Neben Sylvia stand auch die Kandidatin Lise im Finale. Doch bereits während des Dream-Dates kristallisierte sich heraus, dass bei der Norwegerin der letzte Funke fehlte. "Ich bin einfach nicht verliebt. Diese letzte Rose verdient eine, die ihn wirklich will", sagte die Sekretärin nach ihrer Zeit mit Franz. Der Pensionär hätte sich jedoch mehr Sicherheit gewünscht und deshalb begründete er im Finale: "Ich konnte nicht ins kalte Wasser springen und darauf hoffen, dass du deine Gefühle noch spürbar machen wirst."

RTL Franz Stärk und Sylvia, "Golden Bachelor"-Teilnehmer

RTL Franz Stärk und Lise, "Golden Bachelor"-Kandidaten

