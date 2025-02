Blake Lively wird von Justin Baldonis Krisen-Firma verklagt

Blake Lively (37) steckt mitten in einem schweren Rechtsstreit und muss sich nun mit einer weiteren Klage auseinandersetzen. Wie TMZ berichtet, wurde die Schauspielerin von der Krisen-PR-Firma Street Relations Inc. und deren Geschäftsführer Jed Wallace verklagt. Jed wirft Blake vor, ihn zu Unrecht in Anschuldigungen im Zusammenhang mit den Dreharbeiten zu It Ends With Us verwickelt zu haben, die sie im Dezember 2024 gegen Schauspieler und Produzent Justin Baldoni (41) erhoben hatte. Demnach soll Blake Informationen an Medien wie das Magazin Elle weitergeleitet haben, die Jed und sein Unternehmen in ein schlechtes Licht gerückt hätten. Obwohl er und Street Relations in der Klage, die Blake wenig später einreichte, nicht erneut erwähnt wurden, sei der Schaden durch die Berichterstattung bereits angerichtet gewesen.

Die Auseinandersetzung scheint sich weiter zuzuspitzen, nachdem Blake laut Jed auch versucht haben soll, eine richterliche Genehmigung für eine Zeugenaussage von ihm zu erwirken. Dabei habe sie ihn fälschlicherweise beschuldigt, ein Subunternehmer gewesen zu sein, der an einer angeblichen Vergeltungskampagne gegen die Schauspielerin beteiligt war. Der Geschäftsführer fordert nun Schadensersatz in Millionenhöhe und behauptet, dass die Diffamierung seiner Person sowohl seinen Ruf als auch das Geschäft seiner Firma massiv beeinträchtigt habe. Das Anwaltsteam von Blake weist die Anschuldigungen entschieden zurück und bezeichnet die Klage als "transparenten Vergeltungsversuch". In einem Statement gegenüber TMZ erklärten ihre Anwälte, dass sie davon ausgehen, dass diese Klage abgewiesen wird.

Blake, bekannt aus erfolgreichen Produktionen wie Gossip Girl und "A Simple Favor", ist nicht nur als Schauspielerin berühmt, sondern auch als engagierte Stimme gegen Ungerechtigkeiten. Privat teilt sie mit ihrem Ehemann Ryan Reynolds (48) ein Leben abseits des Rampenlichts und zieht mit ihm vier gemeinsame Kinder groß. Die immer gut gelaunt wirkende Blake stand in der Vergangenheit selten im Mittelpunkt juristischer Auseinandersetzungen. Umso überraschender sind die aktuellen Schlagzeilen, die ihre Fans aufhorchen lassen. Über ihre Beziehung zu Justin oder Jed ist öffentlich wenig bekannt, was den Eskalationsgrad dieser rechtlichen Auseinandersetzung besonders bemerkenswert macht.

Getty Images Blake Lively im August 2024

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds