Diese beiden Dschungelcamp-Stars wagen sich in die Prüfung

In der 14. Folge vom Dschungelcamp erwartet die Zuschauer mal wieder eine spektakuläre Prüfung, die nichts für sensible Gehörgänge ist. Wie ein Instagram-Video schon jetzt verrät, müssen erneut zwei Stars auf große Sternenjagd gehen. Dafür wurden keine Geringeren als der selbst ernannte Löwe Maurice Dziwak (26) und Zuschauer-Favoritin Lilly Becker (48) auserkoren. Die beiden Dschungelcamp-Teilnehmer stehen jeweils in einer Art Box. Die untere, in der sich der Realitystar befindet, wird offenbar mit Wasser geflutet. Anschließend hört man nur noch Schreie des frischgebackenen Papas und den Namen Lilly.

Die Fans finden die gezeigte Szene höchst amüsant. "Ist das Wasser oder Säure?", scherzt ein Social-Media-Nutzer. Ein weiterer schließt sich an und kommentiert: "Hoffentlich macht Lilly schön langsam, dass der kleine Löwe schön leidet." Andere User ärgern sich über Maurice' Laute. "Der starke Löwe schon wieder nur am Jammern und am Rumheulen", stellt ein Fan fest. Jan Köppen (41) und Sonja Zietlow (56) können sich während der Prüfung kaum zusammenreißen, weil sie das Verhalten des Sommerhaus-Teilnehmers so lustig finden.

In der gestrigen Folge versuchten Anna-Carina Woitschack (32) und Jörg Dahlmann (66) ihr Glück in der Prüfung. Doch schon nach wenigen Sekunden brach die Schlagersängerin ab. Der Kommentator nahm es Anna-Carina nicht übel, die Prüfung nicht einmal versucht zu haben. Stattdessen tröstete er die Blondine und sprach ihr gut zu. "Sei nicht traurig, mach dir keine Vorwürfe. Vielen anderen wäre es auch so gegangen", meinte er einfühlsam.

Lilly Becker, Dschungelcamperin 2025

Maurice Dziwak, Dschungelcamp 2025

