Jörg erkennt sich in Dschungelcamp-Ziehsohn Maurice wieder

Im Dschungelcamp bauten Jörg Dahlmann (66) und Maurice Dziwak (26) eine ganz besondere Beziehung auf. Der ehemalige Fußballkommentator schien eine Art Vaterfigur für den Realitystar zu werden. Und tatsächlich kann der am Mittwochabend ausgeschiedene Jörg das so unterschreiben. In einer Pressekonferenz, bei der Promiflash anwesend war, betonte er: "Ich bin ja so etwas wie der Ziehvater, der Ersatzvater von Maurice gewesen. Maurice ist einer, da habe ich auch mal zwischendurch eine Frage bekommen, bei der ich gedacht habe: 'Mensch, die Frage ist gut.'" In dem 26-Jährigen erkenne er auch immer wieder Züge von sich selbst: "Ich bin gefragt worden: Siehst du in Maurice eigentlich auch den jungen Jörg? Und da habe ich gedacht [...]: Da ist was dran!"

Vor allem eine Eigenschaft teilen Maurice und Jörg offenbar: "Als ich 26 war, war ich auch so ein bisschen frech und keck. Das habe ich mir natürlich auch ein bisschen bewahrt. Over the top, auch mal – ich weiß, dass ich manchmal auch über das Ziel hinausschieße, aber das ist nichts Linkes bei mir, nichts Unehrliches. Und genauso ist Maurice. [Er] ist so ein feiner Kerl." Nach so viel Lob kommt auch Jörgs Antwort auf die Frage, wem er den Sieg am ehesten gönne, nicht überraschend. Zu 70 Prozent wolle der 66-Jährige, dass sein "Ziehsohn" Maurice die Dschungelkrone bekomme – mit den restlichen 30 Prozent wünsche er es seiner Kumpeline Anna-Carina Woitschack (32).

Jörg selbst hätte auch gerne noch ein wenig länger am Lagerfeuer gesessen. Schon mit seinen ersten Worten nach seinem Exit bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Die Stunde danach" meinte Jörg geknickt: "Ich bin sehr traurig, ich bin auch sehr enttäuscht, ich hab' ja schon gesagt, ich würde am liebsten noch zwei Wochen verlängern, wenn meine Freundin Claudia herkommen würde." Auch in der Pressekonferenz betont er noch einmal, wie gerne er sich einen längeren Dschungel-Aufenthalt gewünscht hätte – die Zeit sei für Jörg wie ein "Paradies" gewesen.

RTL Anna-Carina Woitschack und Jörg Dahlmann im Dschungelcamp 2025

RTL / Boris Breuer Jörg Dahlmann, Kandidat in der 18. Dschungelcamp-Staffel

