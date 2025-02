Justin Bieber präsentiert seine Tattoos nach Spa-Besuch

Justin Bieber (30) hat in New York City für Aufsehen gesorgt. Der Sänger wurde Mittwochabend nach einem Besuch in einem Spa gesichtet. Wie Just Jared berichtete, konnten Fans dabei einen Blick auf Justins tätowierte Brust und seinen Bauch werfen, denn er trug eine offenstehende Kapuzenjacke. Komplettiert wurde sein entspannter Look durch weite beigefarbene Hosen, eine hellgrüne Beanie und braune Pantoffeln. Nur einen Abend zuvor war Justin gemeinsam mit seiner Frau Hailey Bieber (28) bei einem Dinner-Date unterwegs gewesen, bei dem das Model in einem auffälligen Lederoutfit im Stil des Films "Matrix" geglänzt hatte.

Der Spa-Besuch und das romantische Dinner kommen zu einer Zeit, in der über die Ehe des Paares wilde Gerüchte kursieren. So spekulierten Fans kürzlich in den sozialen Netzwerken, dass Justin und Hailey auf eine Trennung zusteuern könnten. Der Grund für die Unruhe: Justin schien seiner Frau auf Instagram nicht mehr zu folgen. Doch der Sänger klärte schnell über den vermeintlichen Aussetzer auf. Laut ihm handelte es sich lediglich um ein Missverständnis, das nicht von ihm verursacht worden sei, sondern durch einen Hacker, der seinen Account übernommen habe und seiner Frau entfolgt sei.

Justin und Hailey führen seit ihrer Hochzeit 2018 eine viel beachtete Beziehung. Während Justin schon früh durch seine Musikkarriere weltberühmt wurde, hatte Hailey als Model und Nichte der Hollywood-Ikone Alec Baldwin (66) eine eigene Fanbasis. Trotz des Trubels in ihrem Leben betonen die beiden immer wieder, wie wichtig sie füreinander seien. An gemeinsamen Auftritten und Momenten voller Zuneigung mangelt es bei den beiden definitiv nicht, ganz egal, was das Internet spekuliert.

Anzeige Anzeige

Instagram / justinbieber Justin Bieber im Januar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Justin Bieber und Hailey Bieber, April 2022

Anzeige Anzeige