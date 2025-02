Katie Price zeigt Ergebnis ihres neusten Beauty-Eingriffs

Katie Price (46) kann es nicht lassen – die Reality-TV-Ikone hat sich schon wieder unters Messer gelegt! Vor wenigen Tagen flog die Britin in die Türkei, um sich einer weiteren Schönheitsoperation zu unterziehen: Sie ließ sich ihre Ohren anlegen und die Augen liften. Das Ergebnis zeigt sie nun in einem Instagram-Schnappschuss, der The Sun vorliegt. Auf dem Screenshot eines Videocalls mit einem Kumpel sind ihre Ohren, die jetzt eng am Kopf anliegen, und ihre geliftete Augenpartie deutlich zu sehen. Mit dem Eingriff scheint Katie sehr zufrieden zu sein – breit grinsend strahlt sie in die Kamera.

Die Liste der Schönheitsoperationen der ehemaligen Glamour-Queen ist lang und teils umstritten. Seit ihrem ersten Eingriff im Jahr 1998, als sie sich ihre Brüste vergrößern ließ, hat Katie immer wieder neue OPs vornehmen lassen – von mehreren Brustverkleinerungen und -vergrößerungen bis hin zu Gesichtsstraffungen, Fettabsaugungen und sogar einem Brazilian Butt Lift. Vergangenes Jahr erregte sie Aufsehen mit einer Reihe von Eingriffen, darunter ein Faden-Facelifting, das allerdings schiefging. Einige der Problemzonen des gescheiterten Liftings konnte sie nun durch ihre Operationen in der Türkei beheben.

Abseits ihrer Beauty-OPs ist Katie vor allem für ihren Aufstieg als Glamourmodel und Fernsehpersönlichkeit bekannt. Unter ihrem früheren Künstlernamen Jordan wurde sie in den frühen 2000er-Jahren zur Ikone der britischen Promi-Szene. Trotz persönlicher Rückschläge, darunter eine Scheidung und familiäre Herausforderungen, blieb sie stets präsent – nicht zuletzt durch die Veröffentlichung mehrerer Bücher und ihre Auftritte in Reality-TV-Formaten. In Interviews betont Katie immer wieder, dass sie sich durch die Schönheitseingriffe stärker fühle und zu sich selbst gefunden habe. "Ich werde nie mit diesen Operationen aufhören. Es ist mein Körper und ich mache, was ich will. So sollte es auch sein, dein Körper, deine Entscheidung", betonte sie einst gegenüber Daily Mail.

Snapchat / katie-pricey Katie Price nach einer Operation

Getty Images Katie Price, Unternehmerin

