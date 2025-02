Luxus pur: Cathy Hummels präsentiert XXL-Kleiderschrank

Cathy Hummels (37) liebt Mode und Luxus – mit ihrem XXL-Kleiderschrank hat die ehemalige Spielerfrau nicht nur ihre beiden Leidenschaften miteinander vereint, sondern sich auch einen Kleinmädchentraum erfüllt. "Willkommen in meinem pinken Kleiderschrank. [...] Den habe ich mir extra anfertigen lassen. Bitte fragt nicht, wie teuer das war – das war wirklich sehr teuer", beginnt sie das Instagram-Video, in dem sie ihren Fans ihre heiligen Hallen im Detail präsentiert. Zwischen deckenhohen Spiegeln und unzähligen pinkfarbenen Schranktüren und Schubladen steht Cathy und zeigt, wo sie ihre Schätze verbirgt.

Es beginnt mit Mänteln, Sonnenbrillen und Hüten sowie drei Reihen voller High Heels, die die Influencerin "tagtäglich trägt". Unter zahlreichen Blusen finden sich auch "einige Teile", die die 37-Jährige noch nie anhatte. Weiter geht es mit Jacken, Blazern, einer Schublade voll mit Gürteln, Hunderten Pullovern – alles fein säuberlich nach Kategorien in die einzelnen Schrankreihen sortiert. Bei dem Anblick der Massen gibt Cathy zu: "Ich hab' ein Problem. Teilweise sind Sachen auch schon zwölf oder 13 Jahre alt, aber ich kann mich nur sehr schwer von Sachen trennen." Auch Hosen und Röcke finden sich in Hülle und Fülle. Zu dem Video schreibt die Blondine: "Ich glaube, wenn ich euch alles zeigen würde, bräuchten wir drei Tage." Sie sei eben ein "echtes Fashiongirl".

Trotz des prall gefüllten Kleiderschranks ist die alleinerziehende Mama aber nicht wunschlos glücklich. Seit ihrer Trennung von Fußballstar Mats Hummels (36) im Jahr 2022 geht die Moderatorin als Single durchs Leben. Das würde sie in Zukunft aber gerne ändern, wie sie in einem Interview mit RTL verriet: "Ich glaube, dadurch, dass ich jetzt auch so lange Zeit alleine war und auch Zeit hatte, mich auf mich zu konzentrieren – ich bin halt komplett bei mir. Und jetzt eben auch wieder bereit für eine neue Liebe."

Anzeige Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im Februar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Mats und Cathy Hummels, April 2016

Anzeige Anzeige