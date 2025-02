Neue Krimireihe "Alpentod" mit Veronica Ferres startet bald

Veronica Ferres (59) kehrt bald mit einer spannenden neuen Rolle zurück ins Fernsehen. Die Schauspielerin übernimmt in der neuen RTL-Krimireihe "Alpentod – Ein Bergland-Krimi" die Hauptrolle der Kommissarin Birgit Reincke. Die Serie startet am Dienstag, den 4. März, um 20:15 Uhr direkt mit einer Doppelfolge, wie aus einer Pressemitteilung des Senders hervorgeht. Unterstützt wird Veronica dabei unter anderem von Tim Oliver Schultz (36) und Salka Weber. Im ersten Fall muss das Ermittlerteam das mysteriöse Verschwinden eines elfjährigen Jungen in der Grenzregion zwischen Bayern und Österreich aufklären.

Gedreht wurde die Serie bis Ende Oktober in malerischen Gegenden wie Salzburg, Hallein und dem Alpenvorland. Produziert wurde "Alpentod" von Warner Bros. ITVP Deutschland, die dabei mit RTL und ServusTV als Partner zusammenarbeiteten. Die Drehbücher stammen aus der Feder von Stefan Rogall, während Samira Radsi die Regie führte. RTL plant, die neue Reihe im Rahmen seines Krimiformats "tödlicher Dienst-Tag" zu präsentieren. Dort wird zusätzlich auch die neue Serie "Dünentod" und später "Morden auf Öd – Ein Insel-Krimi" ausgestrahlt, um Fans des Genres bei Laune zu halten.

Für Veronica, einen der bekanntesten Stars der deutschen Film- und Fernsehlandschaft, ist die Rolle der Ermittlerin in "Alpentod" eine Gelegenheit, auch im Krimigenre ihrer Vielseitigkeit Ausdruck zu verleihen. Die gebürtige Solingerin, die mit Filmen wie "Rossini" und "Das Superweib" berühmt wurde, ist seit Jahrzehnten eine feste Größe in der Branche. Privat ist sie seit über zehn Jahren mit Unternehmer Carsten Maschmeyer (65) verheiratet, mit dem sie eine Tochter hat.

Tim Oliver Schulz, Veronica Ferres und Salka Weber in "Alpentod – Ein Bergland-Krimi"

Carsten Maschmeyer und seine Ehefrau Veronica Ferres

