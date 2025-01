Nicole Scherzinger und Thom starten 2025 mit Power-Work-out

Nicole Scherzinger (46) und ihr Verlobter Thom Evans (39) feierten den Jahreswechsel in einer gemütlichen Runde mit Freunden in einem New Yorker Restaurant. Am 1. Januar war bei den beiden aber nicht Faulenzen angesagt, sondern das genaue Gegenteil: Die Sängerin und ihr Partner starteten den Tag voller Energie mit einem intensiven Work-out. Das beweisen sie jetzt mit einem Video auf Instagram. "Beim ersten Work-out des Jahres geht es um die Balance: hart trainieren, noch härter tanzen", schreibt die einstige Pussycat Dolls-Frontfrau zu einem Clip, der das Paar während einiger Trainingseinheiten und mit beeindruckenden Tanzeinlagen zeigt.

Dass sich die 46-Jährige derzeit in Topform hält, dürfte aber niemanden überraschen – immerhin lebt sie gerade ihren Traum, in einer Broadway-Produktion aufzutreten. Im Revival des Musicals "Sunset Blvd" verkörpert sie die Rolle der alternden Stummfilmdiva Norma Desmond, die von einem großen Comeback träumt. Und ihre Darstellung kann sich sehen lassen, denn die "Stickwitu"-Interpretin begeistert die Zuschauer und Kritiker in hohem Maße. Das geht auch nicht an Nicole vorbei. "Unser Regisseur ermutigt uns, [die Kritiken] nicht zu lesen, aber ich habe davon gehört. Natürlich teilen mir Freunde und Familie einige Zeilen mit, die mein Herz wirklich höherschlagen lassen", verriet sie zu Gast bei "Live! With Kelly & Mark".

Das Leben der Musikerin könnte derzeit also nicht besser laufen. Neben ihrem Broadway-Job ist sie seit einigen Jahren auch total happy mit ihrem Thom. Sie lernte den ehemaligen Rugbyspieler 2019 bei den Dreharbeiten zur TV-Show The X Factor: Celebrity kennen, wo es sofort zwischen ihnen funkte. Nach rund vier Jahren Beziehung ging er dann vor Nicole auf die Knie und hielt um ihre Hand an. Wie die gebürtige Hawaiianerin in einem Gespräch mit RTL ausplauderte, könnte es sogar sein, dass das Paar bald mit der Nachwuchsplanung anfange. "Ich bin so gesegnet mit meiner Karriere, sie hält mich echt auf Trab. Aber ich denke, der richtige Moment für ein Kind rückt näher", gab sie preis.

Getty Images Nicole Scherzinger bei der Broadway- Premiere von "Sunset Blvd", Oktober 2024

Instagram / te11 Thom Evans und Nicole Scherzinger im Januar 2020

