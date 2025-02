Teddi Mellencamp spricht offen über ihre Trennungsgründe

Nach 13 Jahren Ehe haben sich Teddi Mellencamp (43) und Edwin Arroyave (47) getrennt. Im "The Skinny Confidential"-Podcast spricht Teddi nun ehrlich über die Gründe hinter der Entscheidung. Sie verrät, dass es lange gedauert habe, bis Edwin bereit gewesen sei, aktiv an ihrer Ehe zu arbeiten – zu lange für sie. "Als Edwin dann endlich anfing, sich Mühe zu geben, hatte ich innerlich schon abgeschlossen", erklärt die ehemalige Real Housewives of Beverly Hills-Darstellerin offen. Die Trennung, die sie im November 2024 bekannt gaben, sei nach einer langen Phase von Höhen und Tiefen unvermeidlich gewesen.

Die Reality-TV-Darstellerin gibt im Gespräch auch Einblicke in die schwierigen Phasen ihrer Ehe. Besonders herausfordernd seien die Jahre nach der Geburt ihrer gemeinsamen Kinder Slate, Cruz und Dove gewesen. Teddi spricht von Problemen nach ihrer Behandlung zur künstlichen Befruchtung und einer Zeit, in der die Kommunikation zwischen beiden zu bröckeln begann. Trotz Eheberatung und intensiver Gespräche habe sie zunehmend das Gefühl gehabt, auf Autopilot zu leben. Immer wieder hätten sie versucht, ihre Beziehung zu retten, doch die Spannungen blieben bestehen. Von außen betrachtet habe die Teilnahme an "The Real Housewives of Beverly Hills" ihre Beziehung zwar gestärkt, intern sei jedoch vieles unausgesprochen geblieben.

Allerdings sei nicht alles schlecht gewesen, betont Teddi, die Edwin 2011 heiratete. Der Anfang ihrer Beziehung sei voller Leidenschaft gewesen: "Edwin und ich hatten viele wunderbare Jahre und die wundervollsten Momente", sagt sie. Dennoch hätten sich über die Jahre zu viele Enttäuschungen angesammelt und man habe für die Beziehung einfach keine Lösung mehr gefunden.

Anzeige Anzeige

Getty Images Edwin Arroyave und Teddi Mellencamp im September 2022

Anzeige Anzeige

Instagram / teddimellencamp Edwin Arroyave und Teddi Mellencamp, TV-Bekanntheiten

Anzeige Anzeige