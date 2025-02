Victoria Beckham verwandelt ihren Store in Kunstausstellung

Victoria Beckham (50) hat ihr Londoner Geschäft in eine Galerie verwandelt, um zeitgenössische Kunstwerke zu präsentieren. In Zusammenarbeit mit dem renommierten Auktionshaus Sotheby’s zeigt die heutige Modedesignerin insgesamt elf Werke von Künstlern wie Yoshitomo Nara, Keith Haring, Jean-Michel Basquiat, Gerhard Richter und Francis Bacon. Von Donnerstag bis Montag können die Besucher der Ausstellung ausgewählte Werke bestaunen, die anschließend auf den Sotheby’s Contemporary Auctions in London und New York versteigert werden. Auf Instagram teilte Victoria ihre Freude über das Projekt und beschrieb Kunst als eine ihrer Inspirationsquellen.

Die Zusammenarbeit mit Sotheby’s ist für Victoria keineswegs neu. Bereits 2018 hatte sie in ihrem Geschäft eine Präsentation alter Meister wie Rubens und Lucas Cranach kuratiert – diese wurden ebenfalls vor einer Auktion gezeigt. Auch bei der "The Female Triumphant"-Verkaufsausstellung im Jahr 2019, die bahnbrechende Künstlerinnen aus mehreren Jahrhunderten in den Fokus stellte, war sie aktiv beteiligt. Damals sprach sie in einem Interview darüber, dass sie sich selbst mit Frauen identifiziert, die gegen Widerstände ihren Weg gefunden haben. Über die aktuelle Ausstellung sagt sie: "Kunst hat die Macht, Emotionen auszulösen und mit der Welt um uns herum zu kommunizieren."

Abseits ihres künstlerischen Engagements kennt man die 50-jährige Britin, die mittlerweile nicht mehr so viel Interesse an Ruhm hat, vor allem als Designerin und ehemalige Sängerin der Spice Girls. Sie und ihr Ehemann David Beckham (49), mit dem sie vier Kinder hat, gehören schon lange zu den bekanntesten Paaren der Welt. Victoria, die mit ihrer gleichnamigen Modemarke regelmäßig auf den internationalen Laufstegen vertreten ist, hat es geschafft, sich in der Modewelt trotz anfänglicher Zweifel fest zu etablieren. Ihre Leidenschaft für Kunst scheint dabei nicht nur ihrer beruflichen Tätigkeit, sondern auch ihrem persönlichen Leben frische Impulse zu geben.

Getty Images David und Victoria Beckham, 2018

Getty Images David und Victoria Beckham, Oktober 2023

