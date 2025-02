Cynthia Erivo will "Wicked: For Good" vor Kinostart ansehen

Die Hauptdarstellerin Cynthia Erivo (38) kann es einfach nicht bis November aushalten, um den nächsten und zugleich letzten Teil der Wicked-Filme zu sehen! Die Schauspielerin verriet nun gegenüber The Hollywood Reporter, dass sie bisher nur einen winzig kleinen Ausschnitt von "Wicked: For Good" gesehen habe – doch damit gibt sie sich nicht zufrieden: "Ich weiß, dass es gerade geschnitten wird, aber [Jon M. Chu] will es uns noch nicht zeigen. Ich werde mir den Weg in den Schneideraum erzwingen. Ich werde nicht so lange warten, um diesen Film zu sehen."

Cynthia ist mit ihrer Performance als Hexe Elphaba ein riesiger Erfolg gelungen. So darf die Sängerin jetzt sogar auf einen Oscar in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin" hoffen! Bei der Verkündung der Nominierungen befand sich die 38-Jährige jedoch in einem Flugzeug. Als ihr daraufhin die Tränen in die Augen schossen, waren die aufmerksamen Flugbegleiterinnen sofort zur Stelle: "Sie gaben mir eine Packung Taschentücher und ich musste erklären, dass es Freudentränen waren, aber sie waren unabhängig davon sehr nett."

Worauf sich die Zuschauer in "Wicked: For Good" im Detail freuen können, bleibt offensichtlich nicht nur für die Fans erst einmal ein wohlgehütetes Geheimnis. Auch der hochkarätige Cast rund um Cynthia, ihre Kollegin Ariana Grande (31) sowie Jonathan Bailey (36) muss vorerst abwarten. Der Regisseur Jon M. Chu (45) gab allerdings bereits ein paar wenige Informationen zur Fortsetzung des Fantasy-Spektakels preis. Im Interview mit E! News enthüllte er vielsagend: "Im ersten Teil ging es um Entscheidungen. Im zweiten Teil wird es um die Konsequenzen gehen."

Getty Images Cynthia Erivo und Ariana Grande, Januar 2025

Getty Images Jon M. Chu, Januar 2025

