Fans sicher: Dieser Dschungel-Star soll Runde weiterkommen

Am Sonntag wird der neue König beziehungsweise die neue Königin des Dschungelcamps gekrönt – aber gibt es schon jetzt einen klaren Fan-Liebling? Eindeutig! Das zeigt eine aktuelle Promiflash-Umfrage [Stand: 7. Februar, 17:59 Uhr]. 51,3 Prozent der Leser wünschen sich, dass Lilly Becker (48) eine Runde weiterkommt. Von insgesamt 1.230 abgegebenen Stimmen konnte das Model sage und schreibe 631 für sich gewinnen. Auch Pierre Sanoussi-Bliss möchten die Dschungel-Fans am kommenden Tag nicht missen. Den Schauspieler wollen 16,3 Prozent der Leser weiterhin sehen.

Und auf wen können die Fans verzichten? Auf Edith Stehfest! Die DJane wollen gerade einmal 45 Promiflash-Leser in der nächsten Runde sehen, was umgerechnet 3,7 Prozent entspricht. Schon die vergangenen Umfragen zeigten ganz eindeutig, dass Edith einer der unbeliebtesten Dschungelstars der vergangenen Folgen war. Auch Alessia Herren (23) würden die meisten Zuschauer offensichtlich nicht vermissen. Für den Verbleib der Reality-TV-Bekanntheit in der Show stimmten nur 81 Leser (6,6 Prozent).

An Tag 14 im Dschungel musste Anna-Carina Woitschack (32) ihre Siebensachen packen. Für das Schlagersternchen kam das Show-Aus jedoch mehr als gerufen. Die letzten Tage zehrten enorm an den Nerven der Blondine. Mittlerweile gehe es ihr aber wieder gut. Nach zwei Wochen im Dschungel nahm Anna-Carina einiges an Gewicht ab, wie sie bei einer Pressekonferenz verriet, bei der auch Promiflash anwesend war: "Ich habe fünf Kilo abgenommen. Ich glaube, man sieht das auch, also bei mir ist nimmer viel dran."

RTL Lilly Becker im Dschungelcamp 2025

RTL Anna-Carina Woitschack im Dschungelcamp 2024

