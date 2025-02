Im Urlaub: Antonia Hemmer berichtet von Nahtoderfahrung

Antonia Hemmer (24) entspannt derzeit mit ihrer guten Freundin Laurin in Kapstadt. Doch statt mit einer schönen Urlaubs-Story wendet sich die Make Love, Fake Love-Bekanntheit nun mit einem Schreckensmoment bei ihren Fans auf Instagram. Als die beiden Frauen von einer geführten Meditation zurück zu ihrer Unterkunft laufen, lauert laut ihrer Erzählung gerade mal einen Meter entfernt im Gebüsch ein Leopard auf sie. "Wir haben, glaube ich, in unserem Leben noch nie so laut geschrien", erinnert sich die Freundin des Reality-Sternchens an die Situation.

Antonia selbst bezeichnet die Begegnung mit dem Raubtier sogar als "Nahtoderfahrung" und zeigt sich auch Momente danach noch sichtlich geschockt. "Ich habe Gänsehaut, bei 30 Grad", erklärt die Blondine mit einem angsterfüllten Blick in die Kamera. Doch glücklicherweise sind die jungen Frauen noch mit dem Schreck davongekommen: Von Verletzungen oder Ähnlichem berichtet Antonia nämlich nicht weiter.

Zuletzt ließ Antonia ihre Follower vor allem an ihrer beeindruckenden Body-Transformation teilhaben. Die 24-Jährige zeigte ihren Fans voller Stolz die Früchte ihrer harten Arbeit im Fitnessstudio. Mit Cardio-Einheiten und Unterstützung ihrer Personal-Trainerin arbeitete sie kontinuierlich an ihrer Fitness. "Ich vor einigen Wochen versus ich heute", schrieb sie in ihrer Instagram-Story, als sie den Vorher-Nachher-Vergleich ihres Bauchs präsentierte. Ihre definierte Körpermitte beeindruckte nicht nur sie selbst, sondern auch ihre zahlreichen Follower.

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer und ihre Freundin Laurin, Januar 2025

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, Januar 2025

