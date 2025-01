Jessica Alba tritt nach Trennung erstmals ohne Ehering auf

Jessica Alba (43) wurde zum ersten Mal nach der Bestätigung ihrer Trennung von Ehemann Cash Warren (46) gesichtet. Gemeinsam mit ihrer 16-jährigen Tochter Honor landete die Schauspielerin am JFK-Flughafen in New York City. Auf Bildern der Daily Mail ist zu sehen: Jessica ist ohne ihren Ehering in einem warmen braunen Mantel, mit einem großen Schal und Sonnenbrille unterwegs. Die Trennung machte der Hollywoodstar erst in der letzten Woche öffentlich.

In einem Statement auf Instagram erklärte Jessica, dass sie und Cash nach 20 gemeinsamen Jahren fortan getrennte Wege gehen. "Wir gehen mit Liebe, Freundlichkeit und Respekt füreinander weiter und werden für immer eine Familie sein", so Jessica. Sie betonte, dass ihre drei Kinder – Honor, Haven und Hayes – dabei oberste Priorität hätten und bat in dieser Zeit um Privatsphäre. Details zu den finanziellen Konsequenzen der Trennung sind bislang spekulativ, könnten allerdings kompliziert werden. Mit ihrem Vermögen aus ihrer Hollywood-Karriere und ihrer erfolgreichen Firma, The Honest Company, steht einiges auf dem Spiel, insbesondere da nicht bekannt ist, ob das Paar einen Ehevertrag abgeschlossen hatte.

Jessica und Cash lernten sich 2004 am Set von "Fantastic Four" kennen und heirateten vier Jahre später. In einem Podcast enthüllte Cash frühere Beziehungsprobleme, darunter Eifersucht und Unsicherheiten. Jessica, die für Filme wie "Honey" und "Sin City" bekannt ist, widmete zuletzt viel Zeit ihrer persönlichen Weiterentwicklung. "Ich bin stolz darauf, wie wir in unserer Ehe in den letzten 20 Jahren gewachsen sind, und es ist jetzt an der Zeit, dass wir uns auf ein neues Kapitel des Wachstums und der Evolution als Individuen begeben", erklärte sie auf Social Media.

Instagram / jessicaalba Cash Warren mit seinen Kids Honor, Hayes und Haven im Dezember 2017

Getty Images Cash Warren und Jessica Alba im März 2022

