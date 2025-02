Maurice' Mutter ist trotz Dschungelcamp-Exit stolz auf ihn

Für Maurice Dziwak (26) ist der Traum vom Dschungelthron Geschichte: Er erhielt an Tag 15 des Dschungelcamps die wenigsten Anrufe und musste den australischen Urwald daraufhin verlassen. Auch wenn seine Mutter Anja traurig ist, dass der Realitystar ohne Krone auf dem Kopf nach Deutschland zurückkehren muss, findet sie nur liebevolle Worte für ihn. "Es tut einfach nur weh. Er wollte gerne die Krone holen, das war sein Ziel. Er hat dafür alles gegeben. Ich bin unfassbar stolz auf ihn. Ich werde ihn gleich empfangen und ganz lange in den Arm nehmen."

Eine Ahnung, warum ihr Spross rausgewählt wurde, hat sie auch. Sie vermutet, dass der Streit mit seinem Camp-Kollegen Timur Ülker (35) ihm den Sieg gekostet haben könnte: "Ich denke schon, dass das dazu beigetragen hat, obwohl das alles aus dem Ruder gelaufen ist – zum Nachteil von Maurice." Maurice und Timur waren im Camp aneinandergeraten, als die TV-Bekanntheit das erste Mal gewackelt hat. Als der frischgebackene Vater am Boden war, erzählte Timur eine herzzerreißende Geschichte über eine Erkrankung seiner Tochter – laut eigener Aussage, um ihn aufzumuntern und zu zeigen, dass man nicht die Hoffnung verlieren darf. Maurice bekam das jedoch in den falschen Hals und warf Timur an den Kopf, dass dieser mit der Geschichte den Fokus auf sich lenken wollte. Daraufhin gerieten die beiden immer wieder aneinander.

Auch wenn Maurice keine Chance mehr auf die Dschungelkrone hat, kann der selbst ernannte Löwe sich auf eines offenbar immer verlassen: seine Familie. Seine Mutter ist als Begleitperson mit nach Australien geflogen – und das, obwohl sie die lange Reise vor große Herausforderungen gestellt hat. "Ich habe COPD, Asthma, ein Lungenemphysem und Osteoporose. Lange Strecken fallen mir schwer, und es gibt Momente, in denen mir die Luft wegbleibt", erklärte sie kurz vor ihrem Flug nach Australien gegenüber Bild klar. Dennoch betonte sie, dass sie die Strapazen für ihren Sohn nur zu gerne auf sich nehme.

Maurice Dziwak, Teilnehmer des Dschungelcamps 2025

Maurice Dziwak mit seiner Mutter Anja

