Mit Schlangen: Diese Dschungel-Stars müssen in die Prüfung

Es sind nur noch wenige Tage bis zum großen Dschungelcamp-Finale. In den verbleibenden Prüfungen können die Stars ihr Können noch einmal unter Beweis stellen und eventuell den einen oder anderen Sympathiepunkt der Zuschauer abstauben. In der heutigen Prüfung treten mal wieder zwei Camper an, wie ein Instagram-Sneakpeek verrät. Auf Sternenjagd gehen an Tag 15 Timur Ülker (35) und Edith Stehfest. Mit einem Haufen Schlangen werden der Schauspieler und die Musikerin in eine Truhe gesperrt und müssen dabei möglichst viele Sterne sammeln. So wie am gestrigen Tag ist offenbar auch diese Prüfung nichts für sensible Gehörgänge!

Aufmerksamen Zuschauern dürfte auffallen, dass es sich bei dieser Prüfung um die gleiche handelt, die Anna-Carina Woitschack (32) und Jörg Dahlmann vor wenigen Tagen abgebrochen haben. Timur und Edith stellen sich der Aufgabe, aber die Angst steht auch ihnen ins Gesicht geschrieben. Während die Ehefrau von Eric Stehfest (35) in ihrem Solarium wimmert, versucht der GZSZ-Star auf sie einzureden, um sie zu beruhigen. "Edith, ich bin da. Edith, bitte beruhige dich. Du schaffst das. Du bist stark", schreit Timur.

Gibt es für die verbleibenden Dschungelcamper heute ein leckeres Abendessen? Gestern holten Lilly Becker (48) und Maurice Dziwak (26) nämlich nicht einen einzigen Stern. Während der Realitystar permanent den Namen seiner Mitstreiterin rief und damit alle belustigte, waren die Zuschauer von dem wehleidigen Gebrüll des selbst ernannten Löwen genervt. "Maurice war so unangenehm bei der Prüfung. Fremdscham ohne Ende", wetterte ein Social-Media-Nutzer auf Instagram.

RTL Die Dschungelcamper Timur Ülker, Jörg Dahlmann, Edith Stehfest und Maurice Dziwak

RTL Maurice Dziwak, Dschungelcamp 2025

