Nach Giseles Babynews: Tom Brady teilt kryptisches Gedicht

Tom Brady (47) hat im Netz eine Botschaft geteilt, die für Spekulationen sorgt. Der ehemalige Star-Quarterback postete am 6. Februar ein nachdenkliches Zitat über die Geheimnisse von Liebe und Freundschaft und versah es mit drei Herz-Emojis. "Ich denke wirklich, das Geheimnis, geliebt zu werden, liegt darin, zu lieben", heißt es unter anderem in dem Beitrag, den er mit "Love this" kommentierte und in seiner Story auf Instagram teilte. Der Post folgt unmittelbar auf die Nachricht, dass seine Ex-Frau Gisele Bündchen (44) mit ihrem neuen Partner Joaquin Valente ihr erstes gemeinsames Kind bekommen hat. Brady selbst äußerte sich bisher nicht zu den Baby-News.

Das Zitat, das Tom veröffentlicht hat, handelt nicht nur von Liebe, sondern auch von gegenseitiger Wertschätzung und Schönheit im Mitmenschen. Der Kontext, in dem er die Worte teilt, ist auffällig: Seine Botschaft erschien nur einen Tag nach den Schlagzeilen über das frischgeborene Baby von Gisele und Joaquin. Die Öffentlichkeit spekuliert nun, ob dieser Post eine Reaktion auf das Familienglück seiner Ex-Frau sein könnte. Gisele und der brasilianische Kampfsport-Trainer sind seit geraumer Zeit ein Paar, während Tom seit der Scheidung des einstigen Traumpaares im Jahr 2022 Single geblieben ist.

Tom und Gisele waren 13 Jahre lang verheiratet und haben zwei gemeinsame Kinder, Benjamin und Vivian. Nach ihrer Scheidung im vergangenen Jahr blieb ihr Familienleben ein zentraler Punkt in beider Leben. Gisele konzentrierte sich ebenso wie Tom auf ihre persönliche Weiterentwicklung, während sich Berichten zufolge eine Beziehung zu ihrem Trainer Joaquin entwickelte. Trotz des Liebes-Aus betonten beide immer wieder, dass ihre Kinder an erster Stelle stehen. Tom, der Vater von insgesamt drei Kindern, hat in Interviews mehrfach betont, wie wichtig ihm ein harmonisches Verhältnis zu Gisele ist.

Instagram / gisele Gisele Bündchen, Januar 2025

Getty Images Tom Brady im September 2024

