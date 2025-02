So süß schwärmt Travis Kelce von Taylor Swifts Kochkünsten

Travis Kelce (35) und Taylor Swift (35) sind schon seit über einem Jahr ein Paar. In dieser Zeit scheinen sich die Sängerin und der Footballstar schon ziemlich gut kennengelernt zu haben. Bei einer Pressekonferenz der NFL im Rahmen der Super Bowl Opening Night wurde der Spieler der Kansas City Chiefs nun gefragt, welches Gericht seiner Freundin ihm am besten schmecke. "Puh, sie ist eine gute Köchin. Ich bin eher ein Frühstückstyp. Ihre selbstgemachten Pop-Tarts sind unglaublich", verriet der Athlet mit einem breiten Lächeln im Gesicht.

Für ihre hausgemachten Pop-Tarts ist Taylor inzwischen quasi berühmt. Einige ihrer Freunde durften die Süßspeise der "Look What You Made Me Do"-Interpretin schon probieren. Andy Reid, der Trainer der Kansas City Chiefs, berichtete zu Gast bei "Pro Football Talk": "Sie hat allen Offensivspielern ihre selbstgemachten Pop-Tarts gebacken." Allerdings habe er selbst keine abbekommen, da Patrick Mahomes (29) und Co. ihre Snacks nicht teilen wollten.

Am Sonntag wird Travis beim Super Bowl in New Orleans auf dem Feld stehen. Genau wie im vergangenen Jahr spielt das Team aus Kansas City gegen die Philadelphia Eagles. Auch Taylor wird von vielen Fans im Stadion erwartet. Jason Kelce (37), der ältere Bruder des Tight Ends, bestätigte dies vor wenigen Tagen noch einmal gegenüber People: "Ich will nicht für alle sprechen, aber ich denke, unsere ganze Familie wird da sein – natürlich Trav und Taylor, und seine Familie und seine Freunde."

Getty Images NFL-Star Travis Kelce und Coach Andy Reid, Februar 2023

Getty Images Jason Kelce im Juli 2024

