Taylor Swift wird Travis Kelce beim Super Bowl unterstützen

Taylor Swift (35) wird am kommenden Sonntag den Super Bowl in New Orleans besuchen, um ihren Freund Travis Kelce (35) und dessen Team, die Kansas City Chiefs, anzufeuern. Das bestätigte Jason Kelce (37), der ältere Bruder des Football-Stars, gegen den Travis gerne noch einmal gespielt hätte, in einem Interview mit dem Magazin People. "Ich denke, jeder kommt. Ich meine, ich will nicht für alle sprechen, aber ich denke, unsere ganze Familie. Ich glaube, natürlich Trav und Taylor, und seine Familie und seine Freunde.", erklärte Jason. Seit die beiden ihre Beziehung im September 2023 offiziell gemacht haben, ist Taylor ein häufiger Gast bei den Spielen der Chiefs.

Bereits in der vergangenen Saison begleitete Taylor den Sportler zu wichtigen Spielen und feierte mit ihm nach spektakulären Siegen auf dem Spielfeld. Auch in die Vorbereitungen für den diesjährigen Super Bowl scheint sie eng eingebunden zu sein. Travis, der in Interviews gerne von seiner Freundin schwärmt, blieb aber bezüglich eines möglichen Heiratsantrags zurückhaltend. "Das würden Sie so gerne wissen, oder?", scherzte der Tight End bei einer Pressekonferenz. Die Chiefs stehen vor der historischen Chance, als erstes NFL-Team den dritten Super-Bowl-Sieg in Folge zu holen, was die Vorfreude auf das Spiel zusätzlich anheizt.

Die Liebesgeschichte zwischen Taylor und Travis begann während ihrer "Eras Tour", als dieser versuchte, ihr ein Freundschaftsarmband mit seiner Telefonnummer zu überreichen. Obwohl der Versuch scheiterte, hielt er den Kontakt aufrecht und lud sie später zu einem Chiefs-Spiel ein, wo sie erstmals öffentlich zusammen gesehen wurden. Seitdem wird ihre Beziehung von Fans gefeiert, und die Sängerin hat Travis sogar in ihren Songtexten angedeutet. Auch Taylors Familie scheint mit Travis gut auszukommen – im November 2023 wurde der NFL-Star dabei beobachtet, wie er ein Konzert zusammen mit Taylors Vater genoss.

Getty Images Jason Kelce im Juli 2024

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift, Februar 2024

