Süßer Schnappschuss: Lily Collins strahlt mit Baby Tove

Lily Collins (35) hat ihren Fans einen besonders herzerwärmenden Einblick in ihr neues Leben als Mutter gewährt. Auf Instagram teilte die Schauspielerin ein Foto, auf dem sie ihre kleine Tochter Tove Jane im Arm hält und liebevoll anschaut. "Mama Modus …", schrieb die Schauspielerin unter den Beitrag und ließ damit keinen Zweifel daran, wie sehr sie die neue Rolle genießt. Nur kurz zuvor hatte ihr Ehemann Charlie McDowell (41) ebenfalls ein Bild mit Tove gepostet und darunter geschrieben: "Papa Modus". Das Paar hatte erst vor wenigen Tagen öffentlich gemacht, dass seine Tochter über eine Leihmutter zur Welt gekommen ist, und die Freude über den Familienzuwachs ist bei beiden deutlich spürbar.

Die Geburt von Tove, die Ende Januar bekanntgegeben wurde, hatte nicht nur Freunde und Familie, sondern auch zahlreiche Prominente dazu veranlasst, liebe Worte zu hinterlassen. Amanda Seyfried (39) schwärmte in den Kommentaren, während Sarah Hyland (34) ihre Glückwünsche mit Tränen vor Rührung teilte. Lily und Charlie drückten in ihrem Bekanntmachungspost sowohl ihrer Leihmutter als auch allen Unterstützern ihren Dank aus. "Worte können unsere endlose Dankbarkeit nicht ausdrücken", schrieben sie. Gleichzeitig äußerte sich Charlie auch zu negativen Kommentaren über ihre Entscheidung, die Hilfe einer Leihmutter in Anspruch zu nehmen: "Danke für all die freundlichen Nachrichten und Liebe. Wir sind überglücklich und sehr dankbar. In Bezug auf die unfreundlichen Botschaften über Leihmutterschaft und unseren Weg zu einem Baby ist es in Ordnung, kein Experte für Leihmutterschaft zu sein." Humorvoll beendete er seinen Post mit der Bemerkung, dass Tove nach ihm rufe – Zeit für eine Windelwechsel-Pause.

Für Lily, die bekannt für ihre Rolle in Emily in Paris ist, markiert die Geburt ihrer Tochter ein neues Kapitel in ihrem Leben. Die Tochter des Musikers Phil Collins (74) und Autorin des Buches "Unfiltered" ist seit 2021 mit dem Regisseur Charlie McDowell verheiratet. In Interviews betonte sie immer wieder, wie wichtig ihr das Familienleben sei, und nun ist mit Tove ein zentraler Baustein hinzugekommen. Auch ihr Bruder Nic Collins zeigte sich begeistert von seiner neuen Rolle als Onkel. Für das Paar scheint das Leben aktuell einfach perfekt: Lily bezeichnete ihrem Ehemann gegenüber das gemeinsame Schieben des Kinderwagens mit roten Herzen als "pures Glück".

Instagram / charliemcdowell Lily Collins, Januar 2025

Instagram / charliemcdowell Tove Jane McDowel, Lily Collins' Tochter

