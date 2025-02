Travis Kelce reduziert Alkoholkonsum für den Super-Bowl

Travis Kelce (35), Star-Tight-End der Kansas City Chiefs, hat für den Super Bowl einige Maßnahmen getroffen, um seine Leistung auf dem Spielfeld zu steigern. Während einer Pressekonferenz erklärt der 35-Jährige gegenüber "Bussin' With the Boys"-Co-Host Will Compton, dass er aktuell deutlich weniger Alkohol trinke und stattdessen auf eine saubere Ernährung setze. "Ich ernähre mich gesund und trinke nicht so viel. Diese Woche habe ich ein paar Kilos weniger. Hoffentlich kann ich da draußen ein paar Eagles davonlaufen", verrät Travis. Die Chiefs treffen im Super Bowl LIX im Caesars Superdome in New Orleans auf die Eagles.

Hintergrund der strikten Anpassungen von Travis' Lebensstil sind kritische Stimmen, die behaupten, der Spieler habe in dieser Saison an Schnelligkeit eingebüßt, berichtete Us Magazine. Tatsächlich waren seine statistischen Werte in der regulären Saison ungewöhnlich niedrig: Nur 823 Yards und drei Touchdowns verzeichnete er, beides Karriere-Tiefs. In den Playoffs zeigte Travis jedoch, dass er weiterhin einer der Schlüsselspieler seines Teams ist – besonders im AFC Divisional Round-Spiel gegen die Houston Texans, wo er ganze 177 Yards lief und einen Touchdown erzielte. Besonders helfen soll ihm dabei laut Teamköchin Erin Wishon sein Ernährungsberater und Kindheitsfreund Kumar Ferguson, der auf eine ausgewogene, gesunde Kost achte, um Travis in Topform zu halten.

Obwohl Travis auf dem Spielfeld als ernstzunehmender Gegner gilt, ist er abseits davon für seine lockere Einstellung und sein großes Herz bekannt. In der Vergangenheit waren Fans oft überrascht, dass der sportlich-fokussierte Travis seine intensiven Trainingseinheiten mit einem so bodenständigen Alltagsleben unter einen Hut bringt. Während er und die Chiefs sich auf das Finale vorbereiten, gibt es keine Rituale von seiner Seite aus: "Ich gehe einfach zum Spiel und bin bereit, für meine Jungs alles zu geben", behauptete er laut dem Blatt. Diese Bodenständigkeit und die Fähigkeit, harte Arbeit mit Spaß zu verbinden, machen ihn nicht nur zu einem gefeierten Spieler, sondern auch zu einem Publikumsliebling.

Getty Images Travis Kelce, Sportler

Getty Images Travis Kelce im November 2023 in Frankfurt

