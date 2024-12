Würde Lukas Baltruschat aktuell eine Beziehung eingehen?

Lukas Baltruschat (30) hat in Sachen Liebe turbulente Monate hinter sich! Der einstige Bachelorette-Kandidat bandelte bei Are You The One – Reality Stars in Love mit Jennifer Iglesias (26) an. Die Romanze zerbrach aber schon kurz nach der Show wieder. Aber ist Lukas im Moment überhaupt bereit für eine langfristige Beziehung? "Nein, auf gar keinen Fall", stellte der TV-Casanova bei den Reality Awards im Promiflash-Interview klar und betonte zudem: "Für mich ist das Thema Beziehung erst mal komplett uninteressant." Genaue Gründe dafür nannte er aber nicht.

Laut Jennifer habe Lukas nach dem Liebes-Aus noch mit allen Mitteln um die Romanze gekämpft. Im Podcast "trashkurs – Der Reality-TV-Podcast" berichtete das Realitysternchen, dass der Influencer alle Register gezogen habe, nachdem aufgeflogen war, dass er in der Show auch mit anderen Frauen geflirtet hatte. Er habe sich laut der Beauty sogar ein Tattoo für sie stechen lassen. "Direkt unterm Herz, weil er meinte, das ist eine spezielle Stelle. Die hat er sich immer freigehalten für die Person, die er wirklich vom Herzen her über alles liebt", erklärte Jenni.

Lukas hat in Sachen Reality-TV in den vergangenen Jahren schon so einige Erfahrungen gesammelt. Der gebürtige Hamburger feierte sein Debüt 2022 bei der Kuppelshow "Die Bachelorette". Dort buhlte er um die Gunst der Rosenverteilerin Sharon Battiste (33) – und schaffte es sogar bis ins große Finale, bekam dann allerdings nicht die letzte Rose. Daraufhin stand er für Kampf der Realitystars, Prominent getrennt und zuletzt "Are You The One – Reality Stars in Love" vor der Kamera.

Instagram / jennifer1glesias Jennifer Iglesias im Oktober 2024

RTL Lukas Baltruschat bei "Prominent getrennt" im Jahr 2024

