Angelina Jolie begeistert beim Santa Barbara Film Festival

Angelina Jolie (49) stand am Mittwoch im Mittelpunkt der Geschehnisse beim Santa Barbara Film Festival. Am Abend wurde sie in einer feierlichen Zeremonie mit dem Maltin Modern Master Award geehrt. Für ihren Auftritt wählte die Schauspielerin ein schlichtes, aber elegantes cremefarbenes Kleid mit schmalen Trägern. Ihren Look rundete sie mit offenen Haaren und einer Jacke ab, die sie lässig über die Schultern warf. Unter den Gästen des Abends befanden sich auch die Regisseurin Ava DuVernay (52) und das Model Kathy Ireland (61), die der Schauspielerin ihre Ehre erwiesen.

Mit diesem Preis soll die lange Karriere des Hollywoodstars geehrt werden. Angelina stand das erste Mal mit fünf Jahren vor einer Kamera und brennt seitdem für die Schauspielerei. Rückblickend habe die 49-Jährige allerdings erkannt, dass das Showbusiness auch dunkle Seiten hat. "Es ist nicht der einfachste Ort, und es ist nicht der Ort, an dem man alles geben sollte, wenn man ein erfülltes Leben führen will", gestand sie vor wenigen Wochen im Gespräch mit Variety. Nachwuchsstars gab sie deshalb den Tipp, nicht jeder Rolle nachzueifern und stattdessen das Leben als Künstler zu genießen.

Trotz ihres unverfrorenen Blickes auf Hollywood unterstützt die Oscarpreisträgerin den Wunsch ihrer Kinder, in ihre Fußstapfen zu treten. Ein Insider berichtete im Januar: "Angelina ist sich des Potenzials ihrer Kinder sehr bewusst, sie hat keinen Zweifel daran, dass sie Großes erreichen werden." Ihren Söhnen Maddox (23) und Pax (21) verhalf sie deshalb zu Jobs als Produktionsassistenten für ihren Film "Maria". Auch Shiloh (18), Zahara (20), Vivienne (16) und Knox (16) durften bereits erste Erfahrungen in der Filmbranche sammeln.

Getty Images Angelina Jolie, Schauspielerin

Getty Images Shiloh, Zahara, Angelina Jolie, Vivienne, Maddox und Knox, 2021

