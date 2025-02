Britney Spears besucht Spielplatz mit Freund Paul und Kids

Seit September 2023 kursieren Gerüchte, dass Britney Spears (43) mit ihrem ehemaligen Haushälter Paul Soliz zusammen ist. Obwohl sich der Superstar und Paul laut Medienberichten schon mehrfach getrennt haben sollen, können sie wohl einfach nicht ohneeinander. Das zeigen nun auch Bilder, die TMZ vorliegen. Diese belegen, dass das On-off-Paar Anfang der Woche einen Indoor-Spielplatz in Kalifornien mit zwei von Pauls neun Kindern besucht hat. Beobachter berichteten dem US-amerikanischen Magazin zudem, dass die Sängerin freundlich und entspannt wirkte und die Patchwork-Familie eine gute Zeit hatte.

Laut den Aussagen der anwesenden Besucher habe Britney im Indoor-Spielplatz schnell klargestellt, dass es sich nicht um ihre eigenen Kinder handle. "Dies sind nicht meine Kinder", soll die "Toxic"-Interpretin lachend erklärt haben. Britney, Paul und seine Kids verbrachten nur rund eine Stunde bei dem Indoor-Spielplatz. Danach soll die Musikerin für die Familie gezahlt haben. Gemeinsam seien sie dann in Pauls Auto, das Britney ihm 2023 geschenkt hatte, davongefahren.

Wie verschiedene Medien berichten, ist Britney eine Art Stiefmutter für Pauls jüngere Kinder. Schon länger kursiert das Gerücht, dass drei Sprösslinge des ehemaligen Haushälters bei der Popikone in Los Angeles leben – und das, obwohl Paul eigentlich gar nicht das Sorgerecht für die Kinder hat. Dies gab zumindest seine Ex-Schwiegermutter im Oktober 2024 zu Gast in der "Drew Lane Show" an. "Er hat drei der Kinder mitgenommen. Wir versuchen, die Kinder zurückzubekommen", klagte die Mutter von Pauls Ex-Frau.

Anzeige Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin

Anzeige Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin

Anzeige Anzeige