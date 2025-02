Diese Schwangerschaftsgelüste hat Rebecca Ries aktuell

Rebecca Ries könnte derzeit wohl nicht glücklicher sein: Die ehemalige Temptation Island V.I.P.-Kandidatin erwartet derzeit mit ihrem Partner Göktug Göker ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Promiflash hat bei ihr nachgehakt, welche Gelüste sie derzeit hat. "Ich bin voll auf Salzigem hängen geblieben. Ich esse so viele salzige Sachen, also ob das jetzt Chips sind, ob das irgendwie eine Salami ist oder ob das irgendwas anderes ist", gibt sie zu.

Den zuckrigen Naschereien hat sie aber dennoch noch nicht ganz abgeschworen. "Es darf auch mal was Süßes sein, normalerweise esse ich voll viel süß, aber das turnt mich gar nicht an gerade. Ich hab irgendwie einfach Bock auf salzige Sachen", plaudert sie weiter aus und scherzt: "Ich habe eine Chips-Packung neben mir liegen, ich hab eine Box von meiner Freundin bekommen, die ist voller Süßigkeiten, aber für mich gerade nicht so greifbar, ich bin dann eher so bei diesen salzigen Sachen."

Beim großen Wiedersehen ihrer Temptation-Staffel plauderte Rebecca das Baby-Geheimnis aus. Doch obwohl sie und Gök sich sehr auf den Sprössling freuen, war die Schwangerschaft anfangs alles andere als einfach. "Ich hatte ganz viele Arztbesuche, weil es sich bei mir früh herausgestellt hat, dass die Nackenfalte von dem Kleinen bei 3,8 Millimetern war und wir nicht wussten, ob das Kind gesund ist oder ob das Kind eine Behinderung hat", erklärt sie ganz offen im Promiflash-Interview und fügt hinzu: "Wir mussten superviele Tests machen und es hat eine Menge Geld gekostet."

Anzeige Anzeige

Instagram / whoisbeeccs Rebecca Ries, 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / whoisbeccs Rebecca Ries und ihr Partner Gök, 2025

Anzeige Anzeige

Anzeige