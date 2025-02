So schwer war Rebecca Ries' erste Schwangerschaft anfangs

Rebecca Ries (30) ist aktuell in freudiger Erwartung ihres ersten Kindes. Bisher war ihre Schwangerschaft aber nicht immer einfach: Vor allem zu Beginn gab es einige Probleme und Sorgen, denen sich die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin stellen musste. "Ich hatte ganz, ganz viele Arztbesuche, weil es sich bei mir früh 'rausgestellt hat, dass die Nackenfalte von dem Kleinen bei 3,8 Millimetern war und wir nicht wussten, ob das Kind gesund ist oder ob das Kind eine Behinderung hat", verrät sie im Promiflash-Interview. "Wir mussten superviele Tests machen und es hat eine Menge Geld gekostet."

Die Angst um die Gesundheit ihres ungeborenen Babys wirkte sich negativ auf das Wohlbefinden der Schwangeren aus. "Der Körper spürte das alles, dass es mir nicht gut ging. Dann auch mit der ganzen Kotzerei, mit dem Schwindel, dem Müdesein und ich konnte nichts essen", erinnert sich Rebecca während des Gesprächs mit Promiflash. "Wir wollten nur auf Nummer sicher gehen, dass wir ein gesundes Kind bekommen. Vor allem, wenn du so eine Schocknachricht bekommst, nachdem du zum Frauenarzt gehst und direkt in eine Klinik überwiesen wirst. Da wurden Tausende von Tests gemacht, Blut abgenommen und wir haben monatelang gewartet", erzählt die Reality-TV-Darstellerin. Schließlich gab es Entwarnung: "Der Sommer war ganz, ganz schlimm bis zu dem Anruf, bei dem wir gesagt bekommen haben, dass unser Baby gesund ist."

Doch nicht nur in der Schwangerschaft traten Probleme auf – auch in Rebeccas Beziehung mit Göktug Göker zeigten sich Schwierigkeiten. "Die Hormone haben gekickt ohne Ende, er war komplett überfordert", erinnert sich die werdende Mutter im Promiflash-Interview und ergänzt ehrlich: "Wir haben uns so oft gestritten und unsere Beziehung war auch super oft auf der Kippe, sodass wir gesagt haben: 'Wollen wir das zusammen und sind wir stark genug?'" Sie und ihr Partner lernten sich im Jahr 2024 bei Temptation Island V.I.P. kennen. Kurz nach ihrer Teilnahme an der Realityshow wurde die 30-Jährige schwanger.

Instagram / whoisbeccs Göktug Göker und Rebecca Ries, Dezember 2024

Instagram / whoisbeccs Rebecca Ries und Göktug Göker im Januar 2025

