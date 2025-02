Dschungel-Preview: Im Halbfinale wird es nass für die Camper

Tag 16 – und es geht schnurstracks aufs Finale des diesjährigen Dschungelcamps zu. Das bedeutet auch, dass es wieder Zeit ist für eine Kultprüfung: Creek der Sterne. Und wie die Sneakpeek auf dem offiziellen Instagram-Account der Show zeigt, wird es wie eh und je nass und chaotisch. In der Challenge muss jeder der fünf übrig gebliebenen Kandidaten seinen Stern beschützen – doch einfach wird es nicht. Auf die Camper kommen nicht nur riesige Wassermassen zu – auch tosender Wind, Dschungel-Schleim und große Gymnastikbälle sollen sie aus der Balance bringen.

Ob die Camper alle Sterne ergattern und sich somit ein vorzügliches Festmahl erspielen können, werden die Zuschauer heute Abend erfahren. Eines ist jedoch jetzt schon klar: Die Fans freuen sich riesig auf die Prüfung. Die Kommentarspalte der Sneakpeek im Netz fluten die Dschungel-Liebhaber mit vorfreudigen Reaktionen wie "Ja! Ich liebe diese Prüfung so sehr", "Es ist und bleibt einfach die beste Prüfung" und "Seitdem diese Prüfung eingeführt wurde, möchte ich die irgendwann mal machen!".

Angesichts der vergangenen Pleiten in Sachen Dschungelprüfung werden sich die Kandidaten heute wohl ordentlich ins Zeug legen. Das letzte Mal, dass sich die Camper etwas Essbares abseits von Reis und Bohnen erspielen konnten, war an Tag zwölf. Dort wagten sich Edith Stehfest und Lilly Becker (48) in die Dschungelprüfung "Dinieren oder Blamieren". Im Zuge der Challenge mussten die beiden Frauen Fragen beantworten und Ekelspeisen herunterwürgen. Der Clou: Die Kandidatin, die eine Frage richtig beantwortet, musste nur die Hälfte der Dschungel-Speisen vernichten. Am Ende konnten sie vier von neun Sternen ergattern.

RTL Die diesjährigen Dschungelcamper

RTL Lilly Becker, Dschungelcamperin 2025

