Kourtney Kardashian knutscht bei Party wild mit Travis rum

Es war ein Abend voller Leidenschaft und Rock'n'Roll: Kourtney Kardashian (45) und Travis Barker (49) sorgten bei der FanDuel-Party, die von Spotify präsentiert wurde, in New Orleans für Aufsehen. Direkt nach dem mitreißenden Auftritt von Travis' Band Blink182 bei den Second Line Stages suchte der Drummer die Nähe seiner Frau. Kourtney, die bereits während des gesamten Sets stolz die Augen auf ihren Mann gerichtet hatte, sprang ihm vor Freude in die Arme. Wie auf Fotos, die Page Six vorliegen, zu sehen ist, tauschten die beiden innige Küsse aus und zogen schließlich, von einem Sicherheitsteam begleitet, Hand in Hand in einen privaten Bereich der Location.

Das Highlight des Abends war ohne Zweifel die Performance von Blink182, die mit Hits wie "All the Small Things" und "What’s My Age Again?" das Publikum zum Toben brachten. Mit humorvollen Kommentaren und einer spontanen Einlage des Taylor Swift (35)-Songs "We Are Never Ever Getting Back Together" sorgten Travis und seine Bandkollegen Mark Hoppus (52) und Tom DeLonge (49) für zusätzliche Lacher. Der Taylor-Swift-Moment war besonders bemerkenswert, da er kurz vor dem Super Bowl 2025 stattfand, an dem ihr Freund Travis Kelce (35) mit den Kansas City Chiefs antreten wird. Kourtney unterstützte ihren Ehemann nicht nur bei der Party, sondern auch beim "Run Travis Run Run"-Event, einem Wohltätigkeitslauf, an dem sie am selben Tag teilnahm.

Die innige Beziehung zwischen Kourtney und Travis ist kein Geheimnis. Seit ihrer Hochzeit im Jahr 2022 zeigen die beiden offen ihre Liebe und begeistern Fans mit ihrem harmonischen Familienleben. Nach der Geburt ihres gemeinsamen Sohnes Rocky vor einigen Monaten hat Kourtney schnell wieder Energie gefunden, um sowohl ihre eigenen Projekte als auch die von Travis aktiv zu unterstützen. Während sie Rocky großziehen, bringt sie ihre Erfahrung als Mutter ihrer drei Kinder, Mason (15), Penelope (12) und Reign (10), aus ihrer früheren Beziehung mit. Travis hat derweil seine beiden Kinder Alabama (19) und Landon (21) sowie die Stieftochter Atiana (25) in die Ehe gebracht. Zusammen bilden sie eine moderne Patchwork-Familie, die offenbar voller Liebe und Unterstützung steckt.

Instagram / kourtneykardash Travis Barker und Kourtney Kardashian im Privatjet

Getty Images Kourtney Kardashian und ihr Mann Travis Barker, 2022

