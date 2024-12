Travis Barker und Kourtney sind in Alabamas Musikvideo dabei

Alabama Barker (18), die Tochter von Travis Barker (49), brachte diese Woche ihren neuen Song "Vogue" heraus. Dazu wurde am Donnerstag ein aufwendig produziertes Musikvideo auf YouTube veröffentlicht. Direkt in der zweiten Szene hat keine Geringere als Stiefmutter Kourtney Kardashian (45) einen Auftritt. Die Powerfrauen sitzen gemeinsam in einem verdunkelten SUV, als sie vor dem Blitzlichtgewitter fliehen. Das Model ist im gesamten Musikvideo immer wieder in Sequenzen in dem verdunkelten Wagen zu erkennen.

Darauf folgt ein Übergang zu Alabama: Sie läuft auf einem Catwalk in einem sexy Latex-Outfit. "Ich bin hübsch und in Mode, sehe aus wie frisch aus der Vogue", rappt die 18-Jährige. Sie kommt ganz nach ihrem Vater. Der bekannte Rapper läuft in einer Szene plötzlich selbst über den Laufsteg. Ihre Eltern scheinen sie bei ihrer Karriere sehr zu unterstützen. Dennoch ist es eine interessante Wahl der jungen Rapperin, beiden einen Auftritt in dem verrucht-urbanen Video zu geben. Im Anschluss wird sie in heißen Knutschszenen mit einem Male-Model gefilmt.

Travis zeigt nach der Veröffentlichung des Videos seine Unterstützung. In seiner Instagram-Story veröffentlicht er ein Foto seines Auftritts und hinterlegt den Link zum Musikvideo seiner Tochter. Alabama entstand aus der Ehe ihres Vaters mit Shanna Moakler (49). Beide bekamen außerdem einen Sohn namens Landon Barker (21). Seit der Hochzeit des Rappers mit Kourtney im Mai 2022 ist diese offiziell die Stiefmutter der beiden. Besonders zu Alabama hegt sie eine starke Verbindung und postet dies immer mal wieder auf Social Media.

Instagram / alabamaluellabarker Kourtney Kardashian und Alabama Luella Barker im Oktober 2024

Getty Images Alabama Luella Barker

