Kylie Kelce zeigt ihren runden Babybauch bei einem Konzert

Kylie Kelce (32) und ihr Ehemann Jason Kelce (37) erwarten derzeit ihr viertes gemeinsames Kind. Nun dürfen sich ihre Fans über neue Fotos des beliebten Paares freuen – und es ist schnell klar, dass Kylies Schwangerschaft bereits fortgeschritten ist! Am vergangenen Donnerstag besuchen die Turteltauben ein exklusives Konzert von dem Country-Sänger Chris Stapleton (46) in New Orleans. Auf dem Event posierten die beiden strahlend Seite an Seite, wobei sich unter dem Blümchenkleid der stolzen Mama schon sichtlich der wachsende Babybauch abzeichnete.

Der American-Football-Spieler und seine Liebste sind bereits jetzt Eltern von drei Töchtern namens Wyatt, Elliotte und Bennett. Dieses Mal soll der Name ihres Kindes aber für eine große Überraschung sorgen. In ihrem Podcast "Not Gonna Lie" verriet Kylie, dass sie möglicherweise ein wenig in dieser Hinsicht experimentieren wollen: "Es besteht eine gute Chance, dass dieses Kind nicht einmal zwei T's bekommt."

In ihrem Podcast gaben die beiden schon mehrfach ehrliche Einblicke in ihr Familienleben. Mit einem Augenzwinkern offenbarte die 32-Jährige in einer früheren Folge, dass nach dem vierten Kind wohl kein weiteres Baby geplant sei: "Ich glaube, nach dieser Geburt ist Schluss." Vor der Geburt ihres dritten Kindes hatten das Power-Paar in Erwägung gezogen, ihre Familienplanung abzuschließen – doch sie entschieden sich um: "Nachdem wir die harte Zeit mit dem Baby und dem Schlafen hinter uns hatten, dachte ich mir: 'Weißt du was? Ich mag gerade Zahlen wirklich.'"

Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce, Ehepaar

Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce mit ihren Kids Elliotte, Wyatt (u.) und Bennett (o.)

