Leighton und Adam Brody strahlen bei Critics' Choice Awards

Adam Brody (45) und Leighton Meester (38) gelten als eines der süßesten Paare in Hollywood. Obwohl die zwei sich meistens eher aus der Öffentlichkeit heraushalten, überraschen sie nun ihre Fans mit ihrem Erscheinen bei den Critics' Choice Awards. Am Freitag posierte das Power-Pärchen sichtlich glücklich auf dem roten Teppich. Die Gossip Girl-Darstellerin entschied sich zu diesem Anlass für ein schimmerndes, helles Abendkleid, während ihr Gatte in einem klassischen schwarzen Anzug glänzte.

Der glamouröse Auftritt von Leighton und Adam als unbeschwertes Pärchen trügt – die zwei verloren kürzlich ihr Haus durch die verheerenden Brände in Los Angeles. Nach dem dramatischen Verlust ihres Heims unterstützen ihre Fans die Stars, wo es nur ging. In einem viralen Trend forderten User sogar dazu auf, Leightons über zehn Jahre alte Lieder zu streamen und sie so bei dem Wiederaufbau ihres neuen Zuhauses zu unterstützen.

Die beiden Fanlieblinge sind bereits seit mehr als zehn Jahren zusammen – abgesehen von ihren öffentlichen Karrieren führen sie aber ein eher ruhiges Leben. Gegenüber GQ erklärte Adam ganz offen die Gründe für diesen Lebensstil: "Leighton ist von Natur aus viel privater als ich. Wir sind Stubenhocker." Auch ihre beiden Kinder halten sie größtenteils von der Öffentlichkeit fern, sodass über ihren Nachwuchs kaum Informationen bekannt sind.

Adam Brody und Leighton Meester

Leighton Meester und Adam Brody

