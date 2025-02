Mit diesen Schwangerschaftsbeschwerden kämpft Rebecca Ries

Rebecca Ries könnte aktuell wohl kaum glücklicher sein: Zusammen mit ihrem Partner Göktug Göker erwartet die Reality-TV-Bekanntheit ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Im exklusiven Interview mit Promiflash spricht sie nun offen über ihre Schwangerschaft und verrät dabei, dass sie aktuell mit starker Müdigkeit und Rückenschmerzen kämpft. "Gott sei Dank ist die Übelkeit weg, vereinzelt muss ich mich noch übergeben, aber was mir am meisten zu schaffen macht, ist, dass ich mich müde und schlapp fühle", erklärt Rebecca.

Im Gespräch mit Promiflash plaudert die werdende Mama auch ihre Schwangerschaftsgelüste aus: "Ich bin voll auf Salzigem hängen geblieben, ich esse so viele salzige Sachen – zum Beispiel Chips oder Salami. Es darf auch mal was Süßes sein – normalerweise esse ich viel Süßes, aber das turnt mich gerade gar nicht an." Vor einigen Wochen sah das allerdings noch ganz anders aus, da gab sie noch an, auf Süßigkeiten nicht verzichten zu können.

Für Rebecca ist es das allererste Kind. Mit ihrem Partner Gök ist sie nach der Ausstrahlung von Temptation Island V.I.P., wo sie sich ursprünglich dem ultimativen Treuetest mit Adrian Alian (28) unterziehen wollte, zusammengekommen. Obwohl die Schwangerschaft nicht geplant war, freuen sich die beiden sehr auf ihre künftige Rolle als Eltern. Vor wenigen Wochen verriet Rebecca auf Instagram sogar das Geschlecht ihres ungeborenen Babys: Sie und Gök dürfen sich über einen kleinen Jungen freuen.

Anzeige Anzeige

Instagram / whoisbeccs Rebecca Ries und ihr Partner Gök, 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / whoisbeccs Rebecca Ries, Realitystar

Anzeige Anzeige

Anzeige