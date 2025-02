Selena Gomez sagte Critics' Choice Awards für Disneyland ab

Selena Gomez (32) und Benny Blanco (36) haben sich am vergangenen Freitag eine Auszeit im Disneyland gegönnt. Das frisch verlobte Paar wurde von Bodyguards begleitet, während es Arm in Arm den berühmten Freizeitpark in Kalifornien verließ. Selena trug einen lässigen Look aus Jeans, schwarzen Sneakers und einem langen schwarzen Mantel. Benny zeigte sich in auffälliger Patchwork-Hose und einer hellblauen gemusterten Jacke. Trotz der hektischen Zeit für die Sängerin und Schauspielerin entschieden die beiden offenbar, die Feierlichkeiten rund um ihre Liebe dem Glanz der Critics' Choice Awards vorzuziehen.

Die beiden hatten im Dezember ihre Verlobung mit einem charmanten Instagram-Post bekannt gegeben, in dem Selena stolz ihren funkelnden Marquise-Diamantring präsentierte. Ihren Antrag feierten sie im engsten Familien- und Freundeskreis. Ihre prominenten Bekannten zeigten sich begeistert: Taylor Swift (35) scherzte in den Kommentaren, sie wolle "die Blumenmädchenrolle übernehmen", während Lily Collins (35) die Verlobung als "beste Neuigkeit" bezeichnete. Trotz einer Nominierung für den Song ihres Films "Emilia Pérez" entschied sich Selena gegen den Besuch der Preisverleihung.

Von ihrem Disney-Tag brachte vor allem Benny gute Laune mit, der den Besuch mit einer Seifenblasenpistole versüßte. Seine Verlobte Selena kennt die Welt des berühmten Mäusekonzerns bestens, schließlich wurde sie in ihrer Jugend durch die Disney-Channel-Serie "Die Zauberer vom Waverly Place" bekannt. Der 36-Jährige hingegen ist eher als Hit-Produzent und Social-Media-Star bekannt. Gemeinsam wirken sie wie das perfekte Team – zwischen roten Teppichen, Engagement-Partys und spontanen Ausflügen scheinen die beiden ihre Liebe gelassen zu genießen.

MEGA Selena Gomez und Benny Blanco im Disneyland, Februar 2025

Getty Images Selena Gomez und Benny Blanco bei den Golden Globes 2025 in Beverly Hills

