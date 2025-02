Tag 16: Welcher Dschungelcamper soll ins Finale einziehen?

Heute Abend entscheidet sich, welche der übrigen fünf Stars ins Finale des Dschungelcamps ziehen. Die Chance auf die Krone und das Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro haben noch Lilly Becker (48), Pierre Sanoussi-Bliss, Edith Stehfest, Timur Ülker (35) und Alessia Herren (23). Doch wer soll auch heute wieder eine Runde weiterkommen und damit im morgigen Finale um den Sieg kämpfen? Stimmt unten in der Promiflash-Umfrage für euren Liebling ab!

In der gestrigen Dschungelprüfung "Murwillumbah Sun" mussten Timur und Edith in eine Box mit jeweils 15 Pythons. Darin mussten sie sich Zahlenkombinationen durchsagen, die der andere zum Öffnen der Zahlenschlösser benötigte. Zwar brachen weder Edith noch Timur die Prüfung ab – doch trotzdem konnten sie keine Sterne mit ins Camp bringen. Grund dafür war Ediths Problem mit Zahlen. "Das ist wie eine Lese-Rechtschreibschwäche, nur mit Zahlen bei mir. Eine Drei und eine Acht sehen für mich gleich aus", erklärte die Frau von Eric Stehfest (35). Am Vortag mussten sich bereits Jörg Dahlmann (66) und Anna-Carina Woitschack (32) der Herausforderung stellen, doch die Schlagersängerin rief aus Panik den Satz: "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!"

Gestern traf es Maurice Dziwak (26), der wegen zu weniger Anrufe das Camp kurz vor dem Halbfinale verlassen musste. Er äußerte sich nach seinem Exit enttäuscht in einer Pressekonferenz, bei der auch Promiflash anwesend war: "Mir geht es sehr, sehr gut, anfangs war es sehr emotional. Ich war wirklich richtig fertig mit der Welt, ich war sprachlos, weil wenn dein Traum auf einmal so vorbei ist, ist es natürlich ein bisschen schade." Der selbsternannte Löwe musste mit Alessia ums Weiterkommen zittern. Ob die Tochter von Willi Herren (✝45) heute möglicherweise wieder wackeln muss?

RTL Timur Ülker im Dschungelcamp 2025

RTL Maurice Dziwak, Dschungelcamp 2025

