Deal für Invictus Games: Prinz Harry lässt sich tätowieren

Kann sich Prinz Harry (40) nun offiziell tätowiert nennen? Das könnten die Fans zumindest vermuten, nachdem sie das neueste Video auf dem Instagram-Account der Invictus Games 2025 gesehen haben. In der Aufnahme ist der britische Royal zu Besuch im New Yorker Tattoostudio East Side Ink, um sich dort mit dem US-amerikanischen Rapper Jelly Roll zu treffen. Während Harry den Musiker zur Teilnahme an den nächsten Invictus Games überreden möchte, geht Jelly davon aus, dem Prinzen ein Tattoo verpassen zu können. Zuerst weigert sich Harry, doch dann lässt er sich auf einen Deal ein: "Du stichst mir ein Tattoo und kommst dafür zu den Invictus Games? Alles klar, scheiß drauf. Leg los, lass es uns machen." Am Ende des Clips trägt der Sohn von König Charles III. (76) die Worte "I am Jelly Roll" unter der Haut seines Halses – wobei das Motiv "I AM" symbolisch für die Teilnahme an den Spielen steht.

Doch schockierte Royal-Fans können aufatmen. Wie sich herausstellte, ist das Tattoo an Harrys Hals wohl nicht echt. Schon im vergangenen September wurde spekuliert, ob der 40-Jährige sich ein Kunstwerk stechen lässt, als er beim Besuch des besagten New Yorker Tattoostudios gesehen wurde – und das neueste Video liefert nun wohl die Erklärung für seinen Ausflug. Zudem zeigte sich Harry seither auf diversen Veranstaltungen und dort gab es von einer Tätowierung an seinem Hals keine Spur.

Die nächsten Invictus Games, ein internationales Sportevent für verwundete Soldaten, finden vom 8. bis zum 15. Februar 2025 in den kanadischen Städten Vancouver und Whistler statt. Dort werden erstmals auch Wettbewerbe in Wintersportarten ausgetragen. Zuletzt fand das Event im September 2023 in Düsseldorf statt. Als Gründer der Sportveranstaltung hielt Harry zur Eröffnung eine Rede – auf Deutsch. "Ich bin ein Düsseldorfer", begann der Brite und sorgte damit für gute Unterhaltung beim Publikum.

Getty Images Jelly Roll, Rapper

Getty Images Prinz Harry, britischer Royal

