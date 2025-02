Vor Super Bowl: Taylor Swift und Travis genießen Date-Night

Taylor Swift (35) und Travis Kelce (35) haben sich am Freitagabend in New Orleans für ein privates Dinner getroffen. Die Sängerin reiste kurz vor dem Super Bowl in die Stadt, um ihren Freund bei seinem großen Spiel zu unterstützen. Dabei verzichtete das Paar auf die großen Pre-Game-Partys und entschied sich laut People für ein kleines Restaurant im Stadtteil Uptown. Travis, der seinen Arm liebevoll um Taylors Taille gelegt hatte, und die Musikerin wurden beim Betreten des Lokals herzlich von Fans begrüßt, die riefen: "Wir lieben dich und waren bei deinem Konzert!" Taylor bedankte sich mit einem Lächeln bei den Fans. Beide setzten auf stylische Outfits: Taylor in einem schwarzen Spitzenkleid mit passender Hermes-Tasche, Travis in einem grauen Ensemble mit Sonnenbrille.

Travis ist bereits seit einer Woche in New Orleans, um sich mit seinem Team, den Kansas City Chiefs, auf das entscheidende Spiel gegen die Philadelphia Eagles vorzubereiten, berichtet People. Auch andere Familienmitglieder des Football-Stars, wie sein Bruder, der ehemalige Eagles-Spieler Jason Kelce (37), und dessen Ehefrau Kylie (32), sind angereist, um ihn anzufeuern. Jason, der im März 2024 seine NFL-Karriere beendete, wird das Spiel von der Tribüne aus verfolgen, unterstützt von seiner Familie sowie Travis' Freundin Taylor. Bereits 2023 trafen die beiden Teams aufeinander, damals konnte Travis mit den Chiefs den Sieg holen.

Taylor und Travis sorgen seit Monaten für Schlagzeilen mit ihrer Beziehung. Während der NFL-Spieler für seine beeindruckenden sportlichen Leistungen gefeiert wird, dominiert Taylor die Musikwelt – zuletzt auch wieder bei den Grammy Awards. Trotz sechs Nominierungen ging sie dieses Jahr leer aus. Dennoch kann die Sängerin auf eine beeindruckende Karriere mit bisher 14 Grammy-Gewinnen zurückblicken, darunter vier Auszeichnungen als "Album of the Year". Fans des Paares schätzen besonders die herzliche und bodenständige Art der beiden, wie sich auch bei ihrem jüngsten Auftritt in New Orleans zeigte. Ob Travis am Sonntag gemeinsam mit den Chiefs triumphieren kann, wird sich bald zeigen – die Unterstützung seiner Liebsten ist ihm jedenfalls sicher.

Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce beim US Open im September 2024

MEGA Sängerin Taylor Swift und NFL-Star Travis Kelce

