Comeback: Kelly Clarkson kündigt Konzerte in Las Vegas an

Kelly Clarkson (42) hat große Neuigkeiten für ihre Fans: Die Sängerin und Moderatorin kehrt nach Las Vegas zurück. Ab dem 4. Juli 2025 startet sie im berühmten Colosseum im Caesars Palace ihre neue Konzertreihe "Studio Sessions – The Las Vegas Residency". Geplant sind insgesamt 18 Shows, die zunächst bis Mitte August laufen und dann im November fortgesetzt werden. Die Grammy-Gewinnerin betonte in ihrer Ankündigung auf Instagram, wie begeistert sie von der Idee ist, ihr Publikum bei dieser besonderen Konzertreihe willkommen zu heißen. Sie schrieb voller Vorfreude: "Wir bringen das Studio auf die Bühne! Ich freue mich unglaublich, bald wieder in Vegas zu sein!"

Mit ihrer Band, die normalerweise in ihrer "The Kelly Clarkson Show" zu sehen ist, will Kelly ein intimeres Konzertformat bieten, das Studioatmosphäre ins Live-Erlebnis überträgt. Für ihre Fans gibt es bereits spezielle Vorverkaufsangebote, bevor die Tickets ab dem 14. Februar für alle erhältlich sind. Kellys letzte Residency in Las Vegas lief von 2023 bis Anfang 2024, wo sie im Rahmen des Albums "Chemistry" ausverkaufte Konzerte gab. Mit der neuen Reihe will sie noch persönlicher werden und hat angekündigt, dass die Show einige Überraschungen bereithalten wird. "Es fühlt sich an, als wäre ich wieder ein zehnjähriges Kind, das sich wirklich auf etwas freut", erklärte sie in ihrer Show und fügte hinzu: "Ich denke, ich habe mir diesen Moment verdient."

Privat scheint sich ebenfalls einiges bei Kelly zu tun. Nach schwierigen Jahren, die von ihrer Scheidung von Brandon Blackstock (48) und der damit verbundenen Neufindung geprägt waren, zeigte sich die zweifache Mutter zuletzt gelöst und optimistisch. Ihr Umzug nach New York City im Jahr 2023 eröffnete ihr und ihren beiden Kindern River Rose (10) und Remington (8) neue Möglichkeiten und ein angenehmeres Lebensumfeld. "Ich bin in so einer guten Phase – nicht nur mit meinen Kindern, sondern auch mit mir selbst", erzählte sie im Gespräch mit USA Today. Neben ihrer Leidenschaft für die Musik genießt sie vor allem die Zeit mit ihrer Familie, die sie nach eigenen Worten zu ihrem größten Glück zählt.

Getty Images Kelly Clarkson im November 2023 in New York City

Getty Images Brandon Blackstock und Kelly Clarkson im Januar 2018

