Klavierszene: Richard Gere improvisierte in "Pretty Woman"

Richard Gere (75) hat kürzlich enthüllt, dass er in der berühmten Klavierszene des Films "Pretty Woman" tatsächlich selbst Klavier gespielt habe. Aber er gesteht, dass er das Stück heute nicht mehr nachspielen könne. In einem Interview mit Moderatorin Savannah Guthrie (52) in der Today Show am 20. November sprach der Schauspieler offen über den romantischen Klassiker aus dem Jahr 1990 und die Entstehung dieser ikonischen Szene, die zu den denkwürdigsten Momenten des Films zählt.

Richard erklärte, dass die Szene dank der kreativen Impulse des Regisseurs Garry Marshall (✝81) entstanden sei, der für seine spontane und humorvolle Herangehensweise bekannt war. Als Marshall ihn fragte, was er normalerweise tue, wenn er in Hotels übernachte, erzählte Richard ihm: "Wenn ich im Hotel bin, habe ich meistens einen Jetlag. Dann spiele ich nachts im leeren Hotelbereich Klavier." Dies inspirierte Marshall dazu, diese persönliche Gewohnheit in den Film zu integrieren. Während der Dreharbeiten improvisierte Richard das Klavierstück direkt vor Ort und erhielt dafür sogar einen "Composed by"-Credit im Abspann. Er betonte jedoch "Ich habe das Lied einfach improvisiert. Die Leute erwarten, dass ich das noch einmal spielen kann. Aber dann sage ich, dass das nicht geht. Ich habe einfach gespielt."

"Pretty Woman" war nicht nur ein Meilenstein in Richards Karriere, sondern markierte auch den Durchbruch für Julia Roberts (57), die damals erst 22 Jahre alt war. Die Chemie zwischen den beiden Hauptdarstellern war so beeindruckend, dass sie Jahre später erneut für den Film "Die Braut, die sich nicht traut" vor der Kamera standen. Richard erinnerte sich im Interview auch an die besondere Arbeitsweise von Regisseur Garry Marshall, der 2016 verstarb. "Garry war das Herz und die Seele dieses Films. Es kommt alles von ihm. Er ist der Direktor und wirklich all diese Witze und der Humor darin kommen von ihm", sagte Richard. Abseits der Leinwand ist der Schauspieler auch für sein Engagement in humanitären Projekten und seine Leidenschaft für Musik bekannt, die sich in Momenten wie der improvisierten Klavierszene in "Pretty Woman" widerspiegeln.

Anzeige Anzeige

United Archives GmbH / ActionPress Richard Gere und Julia Roberts in "Pretty Woman"

Anzeige Anzeige

Richard Gere und Julia Roberts in "Pretty Woman"

Anzeige Anzeige