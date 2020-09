Gute Neuigkeiten für alle Geordie Shore-Fans: Publikumsliebling Charlotte Crosby (30) ist wieder dabei! Ab 2016 kehrte sie der britischen Realityshow den Rücken, nachdem ihr damaliger Freund Gary Beadle (32) sie betrogen hatte. Für viele Fans war das damals ein ziemlicher Schock, immerhin gehörte Charlotte zu den "Geordie Shore"-Urgesteinen. Jetzt gibt es die große Überraschung: Charlotte wird für eine besondere Throwback-Staffel zu "Geordie Shore" zurückkehren!

Wie der Sender MTV mitteilte, werden einige Stars der Kultshow für eine Spezialstaffel mit dem Titel "Geordie Shore: Their Story" wieder vor der Kamera stehen. Nochmals gemeinsam in ein Haus einziehen, werden die feierwütigen Briten dabei allerdings nicht. Stattdessen sprechen die Reality-TV-Stars über ihre denkwürdigsten Momente in der Show und kommentieren Szenen, die die Fans so bisher noch nie gesehen haben. Mit von der Partie sind außerdem Marnie Simpson (28), Holly Hagan (28), Sophie Kasaei, Aaron Chalmers (29), Chloe Ferry (25), Nathan Henry, Abbie Holborn, James Tindale und Charlottes Ex Gary.

Gegenüber The Sun erklärte die 30-Jährige bereits, auf welche Art von Hinter-den-Kulissen-Geschichten sich die Zuschauer dabei gefasst machen können. In einer Szene, die ursprünglich nicht ausgestrahlt wurde, testet Charlotte zum Beispiel verschiedene Sexspielzeuge aus. "Ich glaube, das ging einfach zu weit. 'Geordie Shore' will keine Analplugs", meinte sie nur dazu.

Getty Images Gary Beadle und Charlotte Crosby im Juli 2011

A Carlile / MEGA Charlotte Crosby an der Gold Coast in Australien, 2020

Instagram / charlottegshore Charlotte Crosby, Reality-TV-Sternchen

