Patrick Schwarzenegger verheimlichte "White Lotus"-Rolle

Patrick Schwarzenegger (31), der Sohn von Arnold Schwarzenegger (77), verheimlichte seiner Familie, dass er für eine Rolle in der dritten Staffel der preisgekrönten Serie "The White Lotus" vorgesprochen hatte. Die Familie Schwarzenegger ist seit Jahren großer Fan der Serie, und Patrick hatte bereits in den vergangenen Staffeln immer wieder von seiner Mutter und Schwester den Ansporn erhalten, sich für eine Rolle zu bewerben. Doch selbst seiner Mutter Maria Shriver (69) verriet der Schauspieler nicht, dass er die Einladung zu einem Vorsprechen erhalten hatte. "Ich habe niemandem davon erzählt", erklärte Patrick im Gespräch mit People und begründete seine Entscheidung damit, dass er sich keine großen Chancen ausrechnete, die Rolle auch wirklich zu bekommen.

Patrick verriet auch, dass er sich normalerweise mehrere Tage Zeit nimmt, um den Text für ein Vorsprechen zu lernen. Doch stattdessen lernte er den Text auf einem Flug und sendete die Aufnahme noch am selben Tag ein, weil er der Erste sein wollte. Kurze Zeit später kam die Rückmeldung: "Das ist genau das, wonach wir suchen." Doch es sollte eine Weile dauern, bis er endgültig die Zusage für die Rolle erhielt. Auch die Feiertage konnte er nicht richtig genießen, da am zweiten Weihnachtstag ein Treffen mit Serienschöpfer Mike White anstand. "Ich hatte so viel Angst, dass ich ausflippte", gab Patrick zu. Selbst sein Vater Arnold bemerkte, dass er sich komisch verhielt, als er ihm nicht verraten wollte, warum er an dem Tag des Vorsprechens nicht Ski fahren wollte.

Schließlich erhielt Patrick die erlösende Nachricht: Er hatte die Rolle. Er beschrieb den Tag als "den großartigsten meines Lebens" und konnte die frohe Botschaft nun endlich mit seiner Familie teilen: "Meine Mutter fing an zu weinen, dann meine Schwester, und am Ende haben wir alle geheult." Auch abseits seines Berufslebens hat Patrick ein besonders enges Verhältnis mit seiner Familie, allen voran mit seinem weltberühmten Vater Arnold. Privat scheint es für Patrick ebenfalls gut zu laufen: Er verlobte sich 2023 mit seiner Langzeitpartnerin Abby Champion. Sie war übrigens die Einzige, mit der Patrick sein Rollen-Geheimnis teilte. Auch wenn die Hochzeit noch nicht in Planung ist, verriet Patrick kürzlich sein Liebesgeheimnis.

Getty Images Arnold Schwarzenegger und Sohn Patrick mit der ganzen Familie in Los Angeles

Instagram / patrickschwarzenegger Patrick Schwarzenegger und Abby Champion, Pärchen

