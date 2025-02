Patrick Schwarzenegger verrät sein großes Liebesgeheimnis

Patrick Schwarzenegger (31) hat in einem Interview mit InStyle Einblicke in seine Beziehung zu seiner Verlobten Abby Champion gegeben. Der Schauspieler, der bald in der Serie "White Lotus" zu sehen sein wird, ist seit Dezember 2023 mit dem Model verlobt. Die beiden sind jedoch nicht in Eile, ihre Hochzeit zu planen, wie Patrick erklärte. "Wir sind seit zehn Jahren zusammen, es fühlt sich an, als wären wir schon verheiratet", witzelte er. Täglich starten die beiden ihren Morgen mit einem Spaziergang am Strand, um gemeinsam zur Ruhe zu kommen und dankbar zu sein, wie Patrick verriet. Wichtig ist für ihn, dass sie sich gegenseitig zur besten Version ihrer selbst machen: "Wir bringen das Beste ineinander hervor."

Bereits 2023 teilte das Paar die freudige Verlobungsnachricht auf Instagram, begleitet von Glückwünschen von Familie, Freunden und bekannten Gesichtern wie Dylan Sprouse (32) und Meadow Walker (26). Patricks Mutter Maria Shriver (69) zeigte sich begeistert: "Eure Liebe inspiriert! Freude, Freude, Freude!" An Weihnachten wurden Patrick und Abby in Los Angeles gesehen, wie sie im Partnerlook ihrer Familie und ihren Freunden per FaceTime die Verlobungsnachricht verkündeten. Patrick schwärmte kürzlich in einem Interview von Abbys Hingabe und Arbeitsmoral, die ihn von Beginn an beeindruckte. Ursprünglich aus Alabama stammend, zog sie nach Los Angeles, um ihren Traum von einer Karriere als Model zu verwirklichen – mit Erfolg, wie ihre Teilnahme an berühmten Projekten wie der "Savage X Fenty Show Vol. 2" zeigt.

Privat hält das Paar viele Details vor der Öffentlichkeit zurück, teilt aber immer wieder süße Momente auf Instagram. 2018 posierten Patrick und Abby sogar gemeinsam für die spanische Ausgabe der Vogue. Patrick, der Sohn von Arnold Schwarzenegger (77) und Maria Shriver, schätzt Abbys lebensfrohen Charakter und denkt gerne darüber nach, was ihn ihr nähergebracht hat: "Sie ist unglaublich treu, hart arbeitend und wunderschön." Vor seiner Beziehung mit Abby wurde der Schauspieler mit anderen prominenten Frauen wie Miley Cyrus (32) und Taylor Swift (35) in Verbindung gebracht, doch erst mit Abby fand er die Konstante, die ihn nach eigenen Aussagen erst richtig wachsen ließ.

Anzeige Anzeige

Instagram / patrickschwarzenegger Abby Champion und Patrick Schwarzenegger

Anzeige Anzeige

Instagram / patrickschwarzenegger Abby Champion und Patrick Schwarzenegger, Juli 2022

Anzeige Anzeige