Rebecca Ries kauft Adrian die Glückwünsche zum Baby nicht ab

Rebecca Ries erwartet gerade ihr erstes Kind. Den Vater des Kindes hat sie bei den Dreharbeiten der Show Temptation Island VIP kennengelernt – an welcher sie eigentlich mit ihrem Ex-Partner Adrian Alian (28) teilgenommen hat. Nach dem Ende der Show meinte Adrian, dass er sich für seine Ex freuen würde und nannte ihre Schwangerschaft "etwas Schönes". Das kauft ihm Rebecca jedoch nicht ab. Gegenüber Promiflash verrät sie: "Ich glaube ihm wirklich gar nichts mehr, was aus seinem Mund kommt. Da kommt einfach so viel Bullshit raus, das ist unnormal."

Dass Rebecca ihrem Ex nicht glaubt, sich für ihre Schwangerschaft zu freuen, hat auch einen Grund: Beim großen Wiedersehen der Show, als die Beauty ihr Baby groß angekündigt hat, war Adrians Reaktion nämlich noch eine ganz andere. Angeblich hat er einige negative Kommentare fallen lassen. "Da hat er da so rumgemoppert und ich weiß, dass er mir später nur gratuliert hat, weil er wusste, dass er sonst schlecht ankommt", ist sich Rebecca sicher. Seine Glückwünsche nennt Rebecca "seine Rettung in der Not" und beteuert, dass sie ihm das überhaupt nicht glaubt.

Tatsächlich haben die beiden heute gar keinen Kontakt mehr, wie sie Promiflash erzählt. Obwohl sie es nicht weiter ausführt, scheint sie dennoch recht abgeklärt mit der Situation umzugehen. Außerdem hat die werdende Mama ja gerade auch ganz andere Dinge im Sinn, um die sie sich kümmern muss. Denn tatsächlich rückt das Geburtsdatum ihres Sohnes immer näher und es müssen noch viele Vorbereitungen getroffen werden – zum Beispiel das Kinderzimmer. Wie Gök und seine Partnerin im Januar verkündet haben, werden sie bald in ein gemeinsames Heim einziehen und erst dann können die Renovierungsarbeiten starten.

Rebecca Ries, Realitystar

Rebecca Ries und Göktug Göker im Januar 2025

